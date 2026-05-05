Otra vez una rotura del Acueducto Pirquitas-Catamarca provoca cortes en el Valle Central

Una nueva rotura en el Acueducto Pirquitas-Catamarca vuelve a impactar de manera directa el suministro de agua potable en distintos sectores del Valle Central. La situación fue confirmada por Aguas de Catamarca, que informó que el desperfecto se registró sobre una cañería de PRFV de 800 milímetros, lo que obligó a ejecutar un cierre parcial desde el denominado Nudo 1 con el objetivo de avanzar en las tareas de reparación.

La interrupción parcial del sistema responde a la necesidad de intervenir de manera inmediata sobre la infraestructura dañada, en un contexto donde la magnitud de la cañería afectada implica una incidencia directa sobre el caudal que abastece a diferentes zonas. Este tipo de contingencias requiere maniobras técnicas que, en muchos casos, repercuten en el servicio domiciliario durante varias horas.

La rotura no es la primera, sino que por el contrario, es recurrente, además de fisuras y filtraciones que se vienen dando y, por lo tanto, repercuten en el servicio de los vecinos del norte de la Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.

Sectores afectados

Como consecuencia de esto, se registra una falta total de agua en Banda de Varela Sur, mientras que en otros puntos se evidencia una baja presión o directamente ausencia del servicio, particularmente en Villa Parque Chacabuco y sectores de Valle Viejo.

La afectación del suministro no es homogénea, ya que depende de la ubicación de los usuarios dentro de la red y del impacto del cierre parcial del sistema. Sin embargo, desde la empresa prestataria se confirmó que estas zonas son las más comprometidas en el marco del incidente actual.

En este escenario, las autoridades solicitaron a la población adoptar medidas de precaución vinculadas al consumo, en función de la disponibilidad limitada del recurso hasta tanto se normalice la situación.

Tareas de reparación y tiempos estimados

Aguas de Catamarca indicó que los trabajos de reparación se extenderán hasta horas de la noche, período durante el cual se desarrollarán las tareas necesarias para restituir la integridad de la cañería afectada. Una vez finalizada la intervención, se iniciará un proceso de recuperación progresiva del servicio, lo que implica que el restablecimiento no será inmediato ni simultáneo en todos los sectores.

Este tipo de procesos suele requerir un tiempo adicional para que el sistema recupere presión y normalice el suministro en toda la red, por lo que se prevé una restitución escalonada en las distintas zonas afectadas.

Ante la interrupción del servicio, la empresa solicitó a los usuarios realizar un uso responsable de las reservas domiciliarias, con el objetivo de optimizar el recurso disponible durante el período de afectación. Asimismo, se dispuso un operativo de asistencia mediante camiones cisterna, priorizando a los denominados usuarios sensibles.

Esta medida busca garantizar el abastecimiento en instituciones donde el acceso al agua resulta esencial para el funcionamiento cotidiano y la atención de la población.

Recomendaciones para la circulación

En paralelo a las tareas técnicas, se informó que los trabajos de reparación se desarrollan sobre la Ruta Provincial N°1, motivo por el cual se recomendó a los conductores circular con precaución por la zona afectada.

La presencia de maquinaria, personal operativo y posibles desvíos puede generar inconvenientes en el tránsito, por lo que se solicita extremar las medidas de seguridad al circular por el sector.