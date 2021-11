Otro alumno de Córdoba fue al colegio en pollera por no poder usar short

Un alumno de Córdoba desafió a las autoridades de su colegio por un hecho similar al ocurrido en otra institución (de la misma provincia) la semana pasada. En esta ocasión, el joven llamado Agustín acudió a clases en pollera luego de que se le negara asistir en pantalón corto.

El colegio IPEM N°165 “Presbítero Jorge Bonoris”, situado en la localidad de Colonia Caroya, reveló una situación que ocurrió en las últimas horas y que tuvo como semejanza lo acontecido en Villa Carlos Paz, en donde otro estudiante decidió utilizar el mismo atuendo ante la imposibilidad de vestir una bermuda.

“Una preceptora me detuvo y me dijo que no podía estar vestido así”

En este caso, Agustín indicó que la propuesta surgió tras dialogar con su hermano y un grupo de alumnos de cuarto año. Todos apoyaron la decisión, pero no consiguieron una pollera para respaldar su accionar.

“Hacía calor y le pregunté a mi hermano, como para no ser yo el único que iba. Al día siguiente, fui al colegio con un jogging largo y en la mochila la pollera. En el recreo me acompañaron mis amigos a cambiarme. Una preceptora me detuvo y me dijo que no podía estar vestido así, que hablara con el director”, explicó el joven a Radio Jesús María.

En la misma radio, el director de la institución, Salvador Lucero, sostuvo: “Si bien nuestro Acuerdo de Convivencia Escolar dice una forma de cómo es la vestimenta, nosotros sabemos también que el intenso calor y las altas temperaturas ameritaban que nosotros hagamos una modificación para menguar eso. Institucionalmente decidimos que pueden ir de bermudas, de tela gabardina o jean, pero hasta la rodilla. Cuando tengan Educación Física puede ir con el short liviano”.

Luego continuó: “No era la forma de reclamar, hubieran venido a hablar directamente. Pero de todos modos, nos sentamos a conversar e institucionalmente decidimos que, hasta que podamos modificar nuestro acuerdo escolar, para este corto período que resta del año los alumnos puedan venir con bermudas gabardina negra o azul o de tela vaquero hasta la rodilla”, detalló.

El hecho se asemeja a lo sucedido la semana pasada en otra institución cordobesa.

Lucero especificó que la medida será formalmente ratificada recién durante el ciclo lectivo de 2022. Sin embargo, tal como remarcó, en las semanas que restan de este año los alumnos estarán autorizados a concurrir con esa vestimenta.

En Villa Carlos Paz, hace una semana un alumno acudió a la escuela con la misma prenda

“Copiaron lo ocurrido en Carlos Paz, pero no era necesario. Nosotros creemos que si los alumnos no están confortables en el aula no van a poder aprender, y más si están incómodos por el calor y están transpirando. Debemos mejorar el espacio”, dijo el director.

Lucero hizo referencia a lo acontecido en el IPEM N°359 Arturo Umberto Illia, sitio en el que un estudiante de 5° año acudió con el mismo atuendo y generó una notable repercusión. A pesar de no respetar el Acuerdo de Convivencia (vigente desde 2013) de la institución, le permitieron continuar cursando con normalidad.

“No me gusta vestirme así, pero lo hice por comodidad. Vivo lejos y hace mucho calor para usar pantalón largo. Así que me vine con short y, para entrar al colegio, me puse la pollera encima del pantalón corto para poder pasar”, indicó el adolescente -se resguardó su nombre- en diálogo con Carlos Paz Vivo.

“Se habló con la mamá y se la puso en conocimiento sobre lo que había pasado; y también con el estudiante, que comprendió la situación y entendió que se podría haber utilizado otro camino para realizar este reclamo”, reveló Alejandra Porte Laborde, directora de la escuela.