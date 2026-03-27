Otro virus transmitido por mosquitos desplaza al dengue este año: la advertencia oficial

La temporada actual de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti presenta un giro significativo: la fiebre chikungunya ha desplazado al dengue como principal preocupación sanitaria en el país. Con brotes activos y un aumento sostenido de casos en diversas provincias, el escenario epidemiológico evidencia una transformación que obliga a revisar estrategias de vigilancia y atención médica.

Según los últimos datos oficiales, ya son diez las jurisdicciones que registran casos confirmados, con un total nacional que supera los 199 contagios actualizados hace apenas un día, en un contexto de crecimiento semanal acelerado. Un dato clave es que muchas de estas infecciones son autóctonas, es decir, sin antecedente de viaje, lo que confirma la circulación local del virus.

En paralelo, el dengue presenta una incidencia menor en esta etapa, con 28 casos confirmados, aunque se registra un aumento en la notificación de casos probables en las últimas semanas.

La advertencia oficial

El Ministerio de Salud de la Nación formalizó la alerta al informar que se ha detectado la "reintroducción del virus de fiebre chikungunya en el territorio nacional". En ese marco, instó a los equipos sanitarios a realizar un "estudio exhaustivo" de los pacientes que consultan por síntomas compatibles.

Entre los signos clínicos que deben ser evaluados se encuentran la fiebre, el dolor muscular o articular, la cefalea, vómitos y decaimiento general.

El objetivo es identificar con precisión este "cambio de patrón de circulación viral", que diferencia la actual temporada de otras anteriores dominadas por el dengue.

Salta, el epicentro del brote

La provincia de Salta continúa siendo el principal foco de contagio. Desde enero, registra un brote vinculado a la importación del virus desde Bolivia, con epicentro en la zona fronteriza de Salvador Mazza y la ciudad boliviana de Yacuiba.

Los datos actualizados indican que los casos confirmados y probables ascienden a 334, lo que representa casi un centenar más que la semana anterior. Las áreas afectadas incluyen:

San Martín (principalmente Salvador Mazza)

(principalmente Salvador Mazza) Orán (Aguas Blancas y San Ramón de la Nueva Orán)

(Aguas Blancas y San Ramón de la Nueva Orán) Anta

Salta capital

Cerrillos

Rosario de Lerma

Rosario de la Frontera

El director de Epidemiología provincial, Francisco García Campos, explicó que el aumento del 43% en los casos está asociado, en gran medida, a la movilidad de personas durante el feriado largo, lo que facilitó la dispersión del virus hacia otras zonas.

Ante este escenario, se implementaron operativos binacionales en áreas fronterizas como Salvador Mazza-Yacuiba y Aguas Blancas-Bermejo, con acciones conjuntas entre Argentina y Bolivia que incluyen vigilancia epidemiológica coordinada, búsqueda activa de casos febriles y control vectorial con biolarvicidas.

La situación en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, la detección de casos también encendió alarmas. En la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, se confirmaron siete casos en un mismo barrio, todos vinculados a una mujer que había dado positivo en la primera semana de marzo.

Ninguno de los afectados había viajado recientemente, lo que refuerza la hipótesis de transmisión local. En el área ya se habían detectado casos importados provenientes de Bolivia y Cuba, lo que habría facilitado la introducción del virus.

En términos generales, la provincia registra:

13 casos confirmados de chikungunya sobre 110 consultas

sobre 110 consultas 2 casos probables

23 en estudio

Las autoridades sanitarias bonaerenses aclararon que "no se registran brotes de dengue" en el distrito.

Casos autóctonos en expansión: el foco en Catamarca

El avance del chikungunya también alcanza a otras provincias. Según el Ministerio de Salud de la Nación, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero fueron las últimas jurisdicciones en confirmar casos autóctonos.

En Catamarca, el primer caso fue detectado el 10 de marzo. Desde entonces, se confirmaron tres nuevos contagios, localizados en la capital provincial y en Valle Viejo.

Estos datos reflejan una expansión progresiva del virus hacia nuevas regiones, consolidando un escenario de circulación interna que obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica.

Un fenómeno regional en expansión

El incremento de casos en Argentina se inscribe en un contexto más amplio. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) había advertido a comienzos de año sobre una "circulación importante" del virus en el centro-oeste y sudeste de Brasil y en el sur de Bolivia.

A nivel nacional, otras jurisdicciones también registran casos:

Chaco: un caso autóctono probable entre 158 sospechosos

un caso autóctono probable entre 158 sospechosos Ciudad de Buenos Aires: tres casos en viajeros

tres casos en viajeros Córdoba: primer caso autóctono en una adolescente de 16 años

primer caso autóctono en una adolescente de 16 años San Luis: un caso importado en febrero

Además, en Yerba Buena, Tucumán, se detectaron dos positivos al analizar el 30% de muestras negativas para dengue, en el marco de una estrategia de vigilancia implementada desde enero.

Prevención y recomendaciones sanitarias

Frente al avance del chikungunya, las autoridades sanitarias reforzaron las recomendaciones para la población, enfocadas en la eliminación de criaderos del mosquito vector y la protección personal.

Entre las principales medidas se destacan: