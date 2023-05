Padres sostienen el reclamo sobre la Ruta n° 34: "Esperamos la presencia de alguna autoridad"

Por segundo día consecutivo lo padres de la comunidad de Tatón se manifestaron a la espera de tener respuesta de las autoridades educativas o de la cartera de Infraestructura, para conocer de primera manera quién se hace cargo de la demora en la culminación de la obra en el Anexo 1 de la Escuela Secundaria Rural N° 25 de la localidad. Hasta tanto se de esta respuesta, la comunidad que acompaña el reclamo volvió a cortar el tránsito sobre Ruta n° 34, tal y como lo habían adelantado a La Unión.

Recordemos que este trabajo lleva diez años y que las empresas sucesivamente fueron abandonando los trabajos, dejando inconclusa la obra. En función de esto, los alumnos no tienen un lugar donde recibir el dictado de clases y por ellos deambulan entre oficinas y anexos municipales. Timoteo Salva, padre de uno de los estudiantes, indicó a este diario que el paso de los vehículos se permitió cada dos horas y por el lapso de 15 minutos y como se dijo este lunes, la protesta se va a sostener hasta obtener respuesta oficial sobre los trabajos. "Esperamos la presencia de alguna autoridad", se había indicado a primera hora.

"Estamos cansados de promesas y mentiras, y ahora no le creemos a nadie. Solo desistiremos con el corte de ruta si algún funcionario provincial nos da la cara y nos prometa que, en un lapso de tiempo determinado, la obra estará lista para que nuestros hijos se eduquen dignamente. Ellos también tienen derechos como cualquier otro joven". sostuvo uno de los padres.

Además de exigir las mejoras edilicias, los vecinos que acompañan el corte en el ingreso a Saujil, en el norte de Fiambalá, también exigen mejoras en el sistema sanitario de Tatón. El pueblo no cuenta con enfermeros, medicamentos o visitas de profesionales médicos. "Hace bastante tiempo que no son asistidos por un facultativo, manifestaron.

Preocupante

Según el relato de los padres, a lo largo de los diez años que lleva la obra "los chicos estudian en instalaciones que ceden desde la comuna y andan deambulando de un lugar a otro. Es feo ver a un hijo en esas condiciones", expresó Salva.

"Nosotros no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias porque ya esperamos demasiado. Son diez años de ver que las empresas vienen y se van. La que está ahora, que no sabemos si tiene contrato o no, tiene a cinco obreros haciéndose que trabajan, y si es que vienen a trabajar. En el medio, los chicos siguen sin baños y sin un lugar digno para sentarse a almorzar. Andan caminando por la calle con el plato de comida en la mano", relató con indignación. Y en función de esta grave situación es que sostienen que van a mantener el reclamo hasta que una autoridad con poder de decisión llegue hasta el lugar para dialogar con ellos.