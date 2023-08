Padres de una escuela céntrica piden la remoción de una docente por maltrato a los estudiantes

Durante la mañana de este lunes, se vivió una situación tensa en la Escuela Secundaria N°3 Jorge Newbery, donde un grupo de padres y madres expresó su profunda preocupación y descontento con respecto al trato que sus hijos están recibiendo por parte de una profesora de Inglés. Las denuncias incluyen acusaciones de maltratos psicológicos y una presunta falta de enseñanza adecuada por parte de la docente en cuestión.

La profesora de inglés en el centro del conflicto, según testimonios de los tutores, habría adoptado prácticas de trato inapropiado y descalificador hacia los estudiantes, lo que llevó a un deterioro en el ambiente educativo y en la tranquilidad de los jóvenes. Una de las madres compartió con preocupación: "Cada vez que ella habla, hace que agachen la cabeza. Hay un nene al que le gritó en el oído y, aparte de eso, falta mucho, no les enseña, les manda videos y no está apta para mandar videos porque supuestamente ella es la profesora de Inglés, ella tiene que enseñar en el grado, no un video”.

La magnitud del problema parece extenderse más allá de incidentes aislados. Según el testimonio de esta madre, la problemática involucra a una considerable cantidad de estudiantes: "36 alumnos." La situación es grave al punto de afectar sus calificaciones, ya que la misma fuente reveló que sólo seis alumnos aprobaron con un 6, mientras que los demás presentan notas de tres, cuatro y cinco.

El malestar es generalizado, ya que, según la progenitora, abarca a "todos los alumnos”. Además, enfatizó el reclamo colectivo: “Queremos que se vaya." Este descontento se manifestó ayer en una reunión entre los padres y la institución escolar, donde se acordó la asignación de una maestra de apoyo para brindar asistencia a los estudiantes mientras se aborda la situación con la profesora en cuestión. Sin embargo, los tutores parecen insatisfechos con esta medida y buscan una solución más drástica.

Las voces de los padres sugieren que existe una falta de confianza en la resolución de la situación. Señalaron que la dirección de la escuela está esperando que "los de más arriba vean la situación, cómo van a actuar". Esto implica que las acciones concretas para abordar el conflicto pueden demorarse debido a un proceso burocrático que agudiza el malestar de los tutores y estudiantes afectados.

Por su parte, la dirección tomó medidas para supervisar la enseñanza de la docente. "Sí, va a estar supervisada por el director. Hoy los chicos no ingresaron. A la mitad de los chicos no los dejamos ingresar," expresó la madre en referencia a la protesta en la que decidieron que sus respectivos hijos no asistieran a clases en señal de protesta. Por su parte, los estudiantes que fueron sin sus padres, sí ingresaron a la clase, que fue dictada por la profesora acusada, pero con la supervisión de los docentes. Frente a esto, la progenitora expuso: “estuvo el director, pero obvio, como decimos nosotros, no les va a gritar, no les va a decir nada porque está el director”.

Además de la supervisión, se espera que incorporen a una profesora de apoyo en el período de la tarde para evaluar a los estudiantes y otorgarles calificaciones. Sin embargo, la madre insistió: "Sí, la van a supervisar, pero nosotros queremos que se vaya." La presión para que la docente sea removida es palpable y los padres ya empezaron a explorar opciones legales.

En este sentido, un padre estaría a punto de presentar una denuncia para abordar el problema. La madre reveló al respecto: "Un papá está por denunciarla para hacer parte legal. La va a denunciar para que se vaya porque si no hacen nada ellos, tenemos que tomar otra opción de denunciar." Parece que los padres están dispuestos a llevar la situación a un nivel más alto si no ven resultados satisfactorios en sus gestiones iniciales.

Cuando se trata de evidencia, la madre sugiere que no escasean las pruebas de los supuestos maltratos y la falta de enseñanza. Además de los testimonios, las pruebas incluyen videos y situaciones donde la docente, aparentemente, compartió información privada en el grupo de estudiantes. "La prueba uno, los videos. Otra que ella tenía un grupo que no quería que estemos ni un papá. Solamente a los alumnos les mandaba videos que tenían que estudiar”, expresó.

Pese a las medidas tomadas hasta el momento, la insatisfacción de los padres es evidente e indica que la solución definitiva aún está por encontrarse.