Palito Ortega será homenajeado con un ciclo de cine gratuito en el CATA

El ciclo de cine "Grandes Artistas" comenzará un nuevo capítulo este abril en el espacio de proyección del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), ubicado en Sarmiento 613, con una edición especialmente dedicada a Palito Ortega. La propuesta permitirá al público reencontrarse con dos títulos representativos de la trayectoria cinematográfica del artista, en funciones con entrada libre y gratuita.

La iniciativa propone un recorrido por la faceta actoral de quien es reconocido popularmente como "El Rey", en una programación que dialoga además con su inminente visita a la provincia. El homenaje en la pantalla se enlaza así con su presencia en vivo en el Cine Teatro Catamarca, donde ofrecerá uno de los shows más esperados del mes.

Organizado por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección de Desarrollo Cultural, el ciclo busca poner en valor la obra de grandes referentes artísticos a través del cine, acercando al público clásicos populares en un formato accesible y abierto.

"¿Quiere casarse conmigo?"

La primera función tendrá lugar el viernes 17 de abril a las 20 hs, con la proyección de "¿Quiere casarse conmigo?" (1967). La película presenta la historia de Tito Crespo, personaje interpretado por Palito Ortega, una aclamada estrella musical que se ve obligado por las circunstancias a aceptar la inesperada propuesta de Elena, papel encarnado por Sonia Bruno. Admiradora del cantante y trabajadora como extra y corista en el mismo teatro, la joven le propone fingir durante un mes que ambos están casados.

El singular acuerdo es aprovechado por Crespo como una coartada mientras espera concluir un contrato con su productor y poder escapar junto a Patricia, interpretada por Mariquita Gallegos, quien además es la pareja del empresario. Sin embargo, el transcurso de ese mes de convivencia con Elena comenzará a modificar profundamente la vida del mujeriego artista, abriendo una transformación emocional inesperada.

La segunda cita: "La sonrisa de mamá"

La segunda entrega del ciclo será el viernes 24 de abril, también a las 20 hs, con la exhibición de "La sonrisa de mamá" (1972). En este film, Libertad Lamarque interpreta a Angélica, una famosa cantante que atraviesa una profunda necesidad afectiva frente a la distancia emocional de sus hijos, absorbidos por sus propias preocupaciones cotidianas. La trama expone cómo esa falta de atención y cercanía afecta a la artista, hasta que un grave percance termina por revelar los verdaderos sentimientos familiares.

La película pone en primer plano el valor de los vínculos genuinos, el afecto y la importancia del cariño más sincero, elementos que emergen con fuerza cuando la familia debe enfrentarse a una situación límite.

Palito en Catamarca: una despedida en vivo

El homenaje a Palito Ortega no se limitará a la pantalla. El sábado 18 de abril, desde las 21 hs, el artista se presentará en el Cine Teatro Catamarca como parte de su gira despedida "Muchacho que vas cantando".

La visita marcará una noche histórica para la provincia, con la posibilidad de revivir en vivo sus grandes éxitos en un espectáculo que promete condensar la esencia de una carrera que dejó huella en la música popular y también en el cine.

De este modo, Catamarca vivirá una semana enteramente atravesada por la figura de Palito Ortega: primero desde la memoria audiovisual de sus películas y luego con la emoción del escenario en una función que se proyecta como uno de los eventos culturales más significativos de abril.