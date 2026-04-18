Palito ya está en Catamarca y promete una noche de emoción, recuerdos y canciones inolvidables

Relajado, cordial y con esa cercanía que lo convirtió en un ídolo popular, Palito Ortega ya se encuentra en Catamarca en el marco de su gira despedida, listo para compartir un espectáculo que combina música, relatos y emociones a flor de piel.

El artista llegó anoche, cerca de las 20, al hotel donde se hospeda, a pocas cuadras del microcentro, y no tardó en desplegar su calidez: saludos, sonrisas y gestos amables para quienes reconocieron su presencia. El "Palito de la gente", el referente indiscutido de generaciones, vuelve a la provincia con una propuesta íntima, en la que repasará más de seis décadas de trayectoria en los escenarios, el cine y la televisión.

Conmovido y reflexivo, el artista atraviesa una etapa especial de su vida, donde los recuerdos ocupan un lugar central. "Creo que lo mejor que me pasó en la vida no son solo los buenos amigos o mi carrera artística, sino mi familia", expresó en recientes entrevistas, dejando ver el costado más humano detrás del ícono.

Los secretos detrás del ídolo

En ese recorrido emocional que propone su despedida, Palito también ha compartido momentos profundamente personales. Días atrás, en el programa Mediodía Noticias, reveló un recuerdo que marcó su vida para siempre: la pérdida de su hermana el mismo día de su debut artístico.

"Mi debut fue algo que me marcó para toda la vida... Yo tenía una hermanita que iba al colegio, la atropelló un ómnibus y falleció el mismo día que yo debutaba como Palito Ortega", relató conmovido. Y agregó: "Tal vez es la tristeza más grande... Yo le cantaba a la chiquita. Le puse a mi hija Rosario por ella".

Sus palabras, cargadas de sensibilidad, reflejan la dualidad que atravesó su historia: el éxito y el dolor conviviendo en una misma vida. "La vida está hecha de circunstancias difíciles, de aplausos, de indiferencias... tiene todos los matices", resumió con la sabiduría de quien ha transitado todos los escenarios posibles.

Una despedida para cantar con el alma

Esta noche, el Cine Teatro Catamarca será el escenario de ese reencuentro tan esperado. Desde las 21, el público catamarqueño podrá vivir "Muchacho que vas cantando", un espectáculo que promete nostalgia, emoción y un repertorio cargado de clásicos.

"Tengo una inmensa alegría de volver después de tantos años para ofrecer, humildemente, un puñado de canciones que hicieron mi trayectoria", expresó el artista. Y fiel a su esencia, anticipó: "Voy a cantar lo que la gente quiere escuchar, lo que forma parte de mi historia. Será como darles un abrazo a través de la música".

Será, sin dudas, una noche especial. Una despedida cargada de afecto, donde el público podrá devolverle en aplausos todo lo que Palito Ortega sembró durante décadas. Un último encuentro en vivo con "El Rey" de la canción popular... y una emoción que promete quedarse para siempre.