Paritarias docentes en Catamarca: tras la propuesta oficial, la UDA consulta a las bases

En el marco de la última reunión de conciliación con el sector docente, el Gobierno de Catamarca puso sobre la mesa una propuesta salarial revisada que busca destrabar el conflicto y acercar posiciones con los gremios. La iniciativa introduce modificaciones sustanciales tanto en el salario básico como en los mecanismos de actualización, en un intento por responder a las demandas planteadas por los representantes del sector educativo.

El punto central de la oferta oficial es la elevación del piso salarial a $870000 a partir del 1 de marzo, una cifra que redefine la base de ingresos para los docentes de la provincia. A este incremento se suma un esquema de actualización que comenzaría a regir desde julio, con ajustes bimestrales y acumulativos conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que implicaría una vinculación directa entre la evolución de los salarios y la inflación.

Detalles técnicos de la oferta salarial

La propuesta del Gobierno no se limita al piso salarial, sino que incorpora una serie de modificaciones en distintos componentes del ingreso docente. Entre los puntos destacados se encuentran:

Incremento del 8,5% al punto índice, que impacta directamente en la estructura salarial.

Aumento del adicional por función jerárquica, también del 8,5% a partir de marzo.

Actualización bimestral de estos conceptos según el IPC, replicando el esquema previsto para el salario base.

Suba del ítem transporte/conectividad, que pasaría de $31000 a $40000 por cargo.

Tope de dos cargos para la percepción del adicional de transporte/conectividad.

Este conjunto de medidas configura una propuesta integral que no solo apunta a mejorar los ingresos actuales, sino también a establecer un mecanismo de actualización periódica en función de la evolución de los precios.

Reclamos estructurales y tensiones persistentes

Más allá de la cuestión estrictamente salarial, la reunión también dejó expuestas demandas estructurales que continúan sin resolución. Uno de los ejes de discusión fue la posibilidad de conformar una comisión para abordar la titularización de docentes interinos, un tema que reviste especial sensibilidad dentro del sistema educativo.

En este sentido, la Unión Docentes Argentinos (UDA) reiteró su postura, insistiendo en la propuesta ya presentada que contempla:

Titularización masiva de los cargos iniciales del escalafón docente.

Realización de concursos para cargos de dirección y supervisión.

Este planteo apunta a regularizar la situación laboral de numerosos docentes y a establecer criterios claros para el acceso a cargos jerárquicos, un aspecto clave en la organización del sistema educativo.

El reclamo por sectores postergados

Durante el encuentro, UDA también puso el foco en un punto que considera crítico: la falta de respuesta del Gobierno a una propuesta presentada el año pasado destinada a mejorar las condiciones de preceptores, auxiliares docentes y personal no docente.

Este reclamo introduce un elemento adicional en la negociación, al visibilizar la situación de sectores que, según el gremio, no han sido debidamente atendidos en las discusiones paritarias recientes. La inclusión de este tema amplía el alcance del conflicto más allá del cuerpo docente, incorporando a otros actores fundamentales del sistema educativo.

Consulta a las bases y cuarto intermedio

Frente a la nueva propuesta oficial, los gremios participantes solicitaron un plazo para consultar a sus bases, en una dinámica que refleja la necesidad de validar cualquier decisión en el ámbito interno de cada organización.

En este marco, UDA ya inició el proceso de consulta a sus afiliados, un paso clave para definir la postura que llevará a la próxima instancia de negociación. Este proceso permitirá recoger opiniones y evaluar el grado de aceptación de la oferta gubernamental entre los docentes.

La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes 20 a las 9, momento en el que las partes volverán a encontrarse con un panorama más claro respecto de la respuesta del sector sindical.

Un escenario abierto

La negociación docente en Catamarca se encuentra en un momento decisivo. La propuesta del Gobierno introduce elementos que buscan atender tanto la urgencia salarial como la necesidad de actualización frente a la inflación. Sin embargo, los reclamos pendientes, especialmente en materia de titularización y condiciones de otros sectores educativos, mantienen abierto el conflicto.

El resultado del proceso de consulta iniciado por UDA será determinante para el curso de las negociaciones. En ese equilibrio entre oferta oficial y demanda sindical se juega no solo la resolución de la paritaria, sino también la estabilidad del sistema educativo en el corto plazo.