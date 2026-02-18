Paro en Catamarca: gremios docentes confirman adhesión a la medida nacional

Los gremios docentes de Catamarca confirmaron que se sumarán al paro nacional impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al tratamiento del proyecto de reforma laboral que el Gobierno nacional busca debatir en el Congreso. La medida de fuerza contará con la adhesión de los sindicatos que integran el PARI, entre ellos el SIDCa, y de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca (ATECA), en el marco de una jornada de lucha en defensa de los derechos laborales y de la educación pública.

Desde las entidades sindicales aclararon que la decisión de parar ya está tomada, aunque la fecha exacta dependerá del día en que la Cámara de Diputados de la Nación trate el proyecto de reforma laboral. La CGT definió que el paro se realizará exactamente en la jornada en que la iniciativa sea debatida en el recinto, por lo que el calendario de la protesta quedará atado a la agenda parlamentaria.

En ese sentido, los gremios explicaron que si la sesión en Diputados se concreta el jueves 19 de febrero, el paro docente se llevará a cabo ese mismo día. En cambio, si el tratamiento del proyecto se posterga y pasa al miércoles 25, la medida de fuerza se realizará en esa fecha. De esta manera, una vez que se confirme oficialmente el día de sesión, quedará automáticamente establecida la fecha del paro docente en la provincia.

Adhesión de ATECA y CTERA

A través de un comunicado difundido este martes, ATECA informó que adhiere al paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en coincidencia con la jornada nacional de protesta. El documento, fechado el 17 de febrero en San Fernando del Valle de Catamarca, remarca que la medida se enmarca en la defensa de los derechos laborales y previsionales, y en la protección de la educación pública.

Según expresaron desde CTERA, la convocatoria responde al intento del Gobierno nacional de avanzar sobre derechos históricos de las trabajadoras y los trabajadores, profundizar el ajuste sobre la educación pública y promover una reforma laboral considerada regresiva. Por ese motivo, la organización llamó a una movilización al Congreso de la Nación, en coincidencia con el debate parlamentario del proyecto.

La jornada de lucha, señalaron, tendrá como epicentro la Plaza de los Dos Congresos, aunque se prevén manifestaciones y medidas de protesta en distintos puntos del país. En Catamarca, los gremios docentes anticiparon que acompañarán la medida con acciones locales, cuya modalidad será informada una vez que se confirme la fecha definitiva del paro.

Reclamos y ejes de la protesta

Entre los principales reclamos que sostienen las organizaciones sindicales se destacan la defensa de los derechos laborales y previsionales, la exigencia de salarios dignos, paritarias libres y condiciones laborales justas. Asimismo, los gremios advierten sobre el impacto que una eventual reforma laboral podría tener en la estabilidad del empleo docente y en el sistema educativo en su conjunto.

Otro de los ejes centrales de la protesta es el rechazo al ajuste y al desfinanciamiento de la educación pública, así como a los procesos de precarización laboral. Desde CTERA y ATECA remarcaron que la educación pública, gratuita y de calidad es un derecho social fundamental, y alertaron sobre las consecuencias que las políticas de recorte podrían tener en el futuro de las infancias y juventudes.

ATECA, en tanto, informó que continuará comunicando y acompañando a sus afiliados para que puedan realizar sus presentaciones y adhesiones en tiempo y forma, de acuerdo con las disposiciones vigentes. Los gremios señalaron que el objetivo es garantizar el derecho a la protesta y a la expresión sindical, en un contexto de creciente conflictividad social.

Expectativa por la definición parlamentaria

Con este escenario, la atención de los sindicatos docentes está puesta ahora en la confirmación oficial del día en que la Cámara de Diputados debatirá el proyecto de reforma laboral. Esa definición será clave para establecer cuándo se concretará el paro docente en Catamarca y en el resto del país.

Mientras tanto, las organizaciones gremiales ratificaron su voluntad de movilizarse y de sostener un plan de lucha en defensa de los derechos laborales y de la educación pública, en un contexto marcado por la discusión de reformas estructurales y el ajuste presupuestario.

