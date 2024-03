Paso a paso, cómo se hace la clásica tortilla al rescoldo rápido y fácil

La tortilla al rescoldo es un plato tradicional, especialmente popular en la región de la Patagonia, pero también del norte argentino. Se trata de una tortilla que, a diferencia de las cocinadas en sartén o horno, se cocina directamente sobre las brasas o el rescoldo de un fuego. Esta técnica le da un sabor ahumado muy característico y una textura única.

El rescoldo es la capa de cenizas calientes y brasas que queda después de que la leña se quemó por completo, y cocinar sobre este lecho caliente permite que la tortilla se vaya cocinando de manera uniforme y adquiera un aroma y sabor especiales.

Esta semana fue tendencia en redes no por su particular sabor, si no por que el vocero presidencial, Manuel Adorni, mencionó la Fiesta Nacional de la Tortilla al Rescoldo que se hace tradicionalmente en la provincia de Chubut como parte de una disputa que tiene el Presidente Javier Milei con el gobernador de esa provincia Nahuel Torres.

El origen de la tortilla al rescoldo se remonta a las prácticas culinarias de los pueblos originarios de América del Sur, quienes cocinaban diversos alimentos directamente sobre las brasas o enterrados en el rescoldo. Con la llegada de los colonizadores españoles y la introducción del trigo, estas técnicas se adaptaron para cocinar panes y tortillas. La tortilla al rescoldo es, por lo tanto, un ejemplo de la fusión entre las tradiciones culinarias indígenas y europeas en Argentina.

Chubut tiene una relación especial con la tortilla al rescoldo, tanto es así que celebra anualmente este evento que no solo busca homenajear esta tradición culinaria, sino también fortalecer la identidad cultural y promover el turismo en la región. Incluso en otras regiones del norte argentino y también en Chile y Bolivia este plato es parte de la cultura campesina y de la mapuche.

Los ingredientes son apenas un poco de harina de trigo, manteca y sal y se cocina en una parte especial de las casas donde se resguarda el rescoldo de un fuego que normalmente se hace sobre arena fina, para mejorar la cocción. Al cocinarse la tortilla, se desentierra, se limpia las cenizas y se retiran las partes quemadas. Le queda ese saborcito ahumado tan característico.

Lo que indica la tradición es que las familias reutilizan las cenizas del almuerzo y van preparando ahí el pan para el mate de la tarde. Con la llegada de las cocinas a leña o gas esta forma de hacer pan se fue perdiendo pero aún los lugareños mantienen la tradición de prepararlas también como una forma de reunión con amigos y familia, sobre todo en zonas rurales.

Receta para hacer una tortilla al rescoldo

Ingredientes:

500 g de harina de trigo

300 ml de agua (aproximadamente)

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de grasa (opcional, puede ser manteca o aceite)

Instrucciones:

Preparar la masa : En un bol grande, mezclar la harina con la sal. Agregar la grasa (si se utiliza) y comenzar a añadir agua poco a poco mientras se mezcla con las manos hasta obtener una masa homogénea y suave. La cantidad de agua puede variar dependiendo del tipo de harina, así que es importante agregarla gradualmente hasta alcanzar la consistencia deseada.

: En un bol grande, mezclar la harina con la sal. Agregar la grasa (si se utiliza) y comenzar a añadir agua poco a poco mientras se mezcla con las manos hasta obtener una masa homogénea y suave. La cantidad de agua puede variar dependiendo del tipo de harina, así que es importante agregarla gradualmente hasta alcanzar la consistencia deseada. Amasar : Sobre una superficie ligeramente enharinada, amasar la masa durante unos minutos hasta que esté lisa y elástica.

: Sobre una superficie ligeramente enharinada, amasar la masa durante unos minutos hasta que esté lisa y elástica. Formar la tortilla : Dividir la masa en porciones (según el tamaño deseado de las tortillas) y estirar cada una con un rodillo o con las manos, dándole una forma redonda y un grosor de unos pocos milímetros.

: Dividir la masa en porciones (según el tamaño deseado de las tortillas) y estirar cada una con un rodillo o con las manos, dándole una forma redonda y un grosor de unos pocos milímetros. Cocinar al rescoldo : Preparar un fuego y esperar hasta tener un buen rescoldo de brasas y cenizas calientes. Colocar las tortillas directamente sobre las brasas y cocinar por un lado hasta que empiece a tomar color y se formen burbujas. Usar unas pinzas para darles la vuelta y cocinar del otro lado. El tiempo de cocción dependerá del calor de las brasas y el grosor de las tortillas, pero suele ser de unos pocos minutos por lado.

: Preparar un fuego y esperar hasta tener un buen rescoldo de brasas y cenizas calientes. Colocar las tortillas directamente sobre las brasas y cocinar por un lado hasta que empiece a tomar color y se formen burbujas. Usar unas pinzas para darles la vuelta y cocinar del otro lado. El tiempo de cocción dependerá del calor de las brasas y el grosor de las tortillas, pero suele ser de unos pocos minutos por lado. Servir caliente: Las tortillas al rescoldo se pueden servir calientes, acompañadas de mantequilla, quesos, fiambres, o como base para otros platos.

Es importante tener en cuenta que cocinar al rescoldo requiere cierta práctica para manejar la intensidad del fuego y el tiempo de cocción adecuados, pero el resultado es una deliciosa tortilla con un sabor único que celebra la riqueza de la tradición culinaria argentina.