Paso de San Francisco: cambian los horarios y ajustan los tiempos de cruce desde mayo

El Paso Internacional de San Francisco tendrá nuevos horarios de apertura y cierre a partir del próximo lunes 4 de mayo de 2026, según informó Vialidad Nacional. La modificación impacta directamente en la operatoria de los controles fronterizos ubicados tanto en territorio argentino como chileno, estableciendo un esquema horario unificado pero con diferencias en los límites para el tránsito vehicular.

El cambio introduce una reorganización en los tiempos de circulación que deberán tener en cuenta quienes planifiquen cruzar la frontera. Si bien el horario general de funcionamiento será el mismo en ambos países, las restricciones específicas para el paso de vehículos obligan a prestar atención a los horarios límite establecidos en cada control.

Horario del control en La Gruta, lado argentino

En el sector argentino, el control de La Gruta funcionará dentro de la franja horaria comprendida entre las 9 y las 18 horas. Este será el período oficial durante el cual las instalaciones permanecerán abiertas para la atención de los usuarios.

Sin embargo, el esquema contempla una limitación clave para quienes se dirijan hacia Chile. El último vehículo será autorizado a pasar por este control a las 16:30 horas, es decir, una hora y media antes del cierre formal.

Los puntos principales a considerar en este control son:

Horario de funcionamiento: de 9 a 18 horas.

de 9 a 18 horas. Último paso hacia Chile: 16:30 horas.

Esta disposición implica que, aunque el puesto continúe operativo hasta las 18, no se permitirá el ingreso de nuevos vehículos con destino al país vecino después de ese horario límite.

Horario del control de Maricunga, lado chileno

Del lado chileno, el control de Maricunga también operará dentro del mismo rango horario general, de 9 a 18 horas. No obstante, presenta una diferencia significativa en relación con el flujo de vehículos hacia Argentina.

En este caso, la última salida habilitada con destino al territorio argentino será a las 15:30 horas, lo que adelanta aún más el límite respecto al horario de cierre.

Los datos clave en este punto son lo horario de funcionamiento: de 9 a 18 horas y la última salida hacia Argentina: 15:30 horas. Esta diferencia establece un margen menor para quienes buscan ingresar al país desde Chile, configurando un esquema asimétrico en los tiempos de cruce.

Un esquema que exige planificación

La modificación en los horarios no solo redefine la operatoria de los controles, sino que también introduce la necesidad de una planificación más precisa por parte de los conductores. Los límites anticipados para el paso de vehículos implican que no basta con llegar dentro del horario general de apertura, sino que es imprescindible considerar los horarios específicos de habilitación para el tránsito.

En este sentido, la coexistencia de un horario general de 9 a 18 horas en ambos controles y límites diferenciados para el paso de vehículos. obliga a los usuarios a organizar sus viajes con mayor anticipación, evitando demoras o la imposibilidad de cruzar la frontera en el mismo día.

Coordinación binacional en los controles

La medida informada por Vialidad Nacional alcanza a ambos lados de la frontera, lo que evidencia una coordinación en el funcionamiento del paso internacional entre Argentina y Chile. Aunque los horarios de apertura coinciden, las diferencias en los tiempos de corte para el tránsito reflejan particularidades en la gestión de cada control.

El Paso Internacional de San Francisco es un punto clave de conexión entre ambos países, y cualquier modificación en su funcionamiento tiene impacto directo en la circulación de personas y vehículos. Por ello, los cambios anunciados adquieren relevancia para quienes utilizan esta vía de manera habitual.