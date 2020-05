Patricia Bullrich causa furor con sus videos en Tik Tok: "Se tira la abuela, se tira"

Patricia Bullrich sorprendió a propios y extraños con su nueva faceta en la red social tik tok. La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad del Gobierno anterior se muestra muy relajada y descontracturada en los videos que comparte en la red de moda entre famosos y adolescentes.

Bullrich sube a tik tok contenidos que nada tienen que ver con aquellos que postea en sus cuentas de Instagram y Twitter, canales que siguen abocados a su actividad política.

En cambio, aquí Patricia se la pasa divirtiéndose en cuarentena y mostrando las cosas que hace durante el aislamiento obligatorio. Desde contar que ella es “la compradora designada” de la casa, hasta un desopilante video dedicado a su nieta, todo sorprende en la imagen que siempre brindó públicamente.

“Ahora me corté el pelo, y además de cortarme el pelo me lo teñí, y además me lo corté con la tijera de la cocina, me quedó un pelo atrás. Pero bueno, es lo que puedo hacer?”, contó en uno de los posteos de tik tok que más comentarios tuvo en su perfil.

“¡Se tira, se tira, se tira la abuela!”, exclama subida a un banquito en el balcón de su departamento, con los brazos estirados como si fuera a volar como una superheroína, en el video más descontracturado de todos los que publicó.



“Soy la compradora designada de la casa. Me voy a hacer las compras. Me llevo un guante, me llevo un barbijo, me llevo un gel, unos pañuelitos y cuando llego después les muestro cómo limpio todo”, contó Bullrich sobre su rutina de cuarentena.