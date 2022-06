Pediatras y Gobierno: no hubo acuerdo y siguen con la asamblea permanente

El conflicto iniciado hace más de dos semanas en el Hospital de Niños tenía este lunes una cita importante, convocada la misma por la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria y la titular de la cartera de Salud, Manuela Ávila. Ambas llamaron a reunión para iniciar una mesa de diálogo para poder así "analizar en profundidad sus reclamos".

El encuentro se dio y los resultados no fueron los esperados para ninguna de las partes. Desde los organismos oficiales, aún no han emitido su parecer pero sí desde los profesionales que vienen encabezando los reclamos del nosocomio pediátrico. Según indicaron a La Unión, dos de los pediatras que asistieron a la reunión, luego de la convocatoria " no se llegó a un acuerdo. Por lo tanto, van a seguir las medidas de fuerza". Los detalles de lo hablado se darán a conocer este martes en conferencia de prensa.

En la previa, se debe recordar que se está reclamando no solo mejoras salariales sino además, que se contraten más pediatras por cuando ya indicaron que los que están atendiendo a los más de 400 casos diarios, se encuentran "desbordados". Por lo tanto, y ante este resultado del encuentro entre los profesionales de la salud y las autoridades del Ejecutivo, la atención va a seguir estando reducida.

Pediatría en crisis

En la previa del encuentro, los médicos que atienden en el "Eva Perón, emitieron un duro documento en el que marcan que por la escasez de médicos especialistas en pediatría, consideran que esta especialidad "está en crisis". Plantearon que esto es "fruto de una mala gestión de muchos años". Luego y tras marcar que "los pediatras están en vías de extinción", detallaron los puntos de su reclamo. Entre ellos están la sobrecarga de trabajo, la presión asistencial, el escaso reconocimiento al esfuerzo extra, profesional y académico. Luego destacan, en cuanto a lo económico, que "los sueldos menores que perciben es notorio en relación a otras especialidades. Además faltan de profesionales para sustituir y para cubrir el recambio generacional, falta previsión organizativa y falta sensibilidad y voluntad por parte de la Administración para buscar soluciones". En ese sentido, afirman que "la pediatría está en crisis, fruto de una mala gestión durante muchos años. No hay suficientes residentes que hagan la Carrera de Pediatría y de esos últimamente casi ninguno quiere como opción laboral los centros de salud".

En el comunicado luego niegan con firmeza que "los pediatras tengan una pérdida de vocación. Eso es falso. Los pediatras tenemos vocación, lo que falta es una adecuada gestión de recursos. El principal activo del sistema de salud son sus profesionales, pero el trato recibido y las condiciones laborales contravienen con nuestra vocación y compromiso. No cambiar esa práctica resultará en menos pediatras disponibles, más pediatras desmotivados y menos médicos entrando a residencias de pediatría".