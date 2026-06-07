Periodistas celebraron su día con una emotiva visita al Hogar de Ancianos

La mañana del sábado estuvo atravesada por profundas muestras de emoción, cercanía y espíritu comunitario en el Hogar de Adultos Mayores Fray Mamerto Esquiú. Allí, periodistas decidieron conmemorar su día de una manera especial, llevando adelante una visita solidaria enmarcada en las celebraciones del Jubileo por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

La propuesta reunió a trabajadores de la comunicación y miembros de la Pastoral de la Niñez, quienes participaron a través del servicio Acompañando Abuelitos. La actividad tuvo como objetivo compartir un momento de encuentro con los residentes de la institución, promoviendo la cercanía, la escucha y el acompañamiento.

La comunidad anfitriona recibió a los visitantes en un amplio salón especialmente preparado para la ocasión. Entre los detalles que decoraban el espacio se destacaba un cartel alusivo al Día del Periodista, ornamentado con elementos propios de la comunicación, además de un altar con la imagen del Beato Mamerto Esquiú, figura central de las actividades conmemorativas de este Año Jubilar.

Música, relatos y la figura del Beato Esquiú periodista

La jornada comenzó con cantos que aportaron un clima festivo y de celebración. Ese marco dio paso a uno de los momentos más significativos del encuentro, protagonizado por el pequeño Felipe Arias.

El niño compartió poesías y relatos vinculados a la faceta periodística del Beato Esquiú, resaltando una dimensión de su vida que ha sido especialmente puesta en valor durante las actividades desarrolladas en torno al Día del Periodista. Su participación fue acompañada por el cálido aplauso de los presentes, quienes siguieron con atención cada una de sus intervenciones.

La evocación de la figura del beato catamarqueño constituyó uno de los ejes centrales de la jornada, reforzando el vínculo entre la comunicación, el compromiso social y los valores que inspiraron la vida de Fray Mamerto Esquiú.

Un espacio de fe y espiritualidad compartida

Luego de los momentos artísticos, la actividad continuó con un espacio dedicado a la espiritualidad. Los adultos mayores recibieron una estampa con la oración que pide a Dios la pronta canonización del Beato Esquiú.

La oración fue rezada en forma conjunta, generando un clima de recogimiento y comunión entre todos los participantes. Posteriormente se proclamó el Santo Evangelio, seguido por una breve reflexión que permitió profundizar el sentido de la jornada.

La celebración continuó con la distribución de la Comunión, tarea que estuvo a cargo de una ministra extraordinaria de la Comunión. El momento espiritual fortaleció el carácter jubilar del encuentro y permitió que residentes, periodistas y voluntarios compartieran una experiencia de fe marcada por la cercanía y el acompañamiento mutuo.

Gestos que dejan huellas

A lo largo de la mañana también hubo tiempo para los abrazos, las conversaciones y el intercambio de experiencias. Los presentes compartieron alimentos y vivieron momentos de escucha y diálogo que reforzaron el espíritu de fraternidad que impulsó la iniciativa.

En ese contexto, los adultos mayores realizaron una actividad simbólica que quedará incorporada a las celebraciones litúrgicas previstas para el cierre de las actividades. Cada uno dejó plasmado el dibujo de sus manos sobre un papel afiche que será presentado como parte de las ofrendas durante la Santa Misa que se celebrará este domingo 7 en el templo franciscano.

Asimismo, se concretó la entrega de donaciones consistentes en material de librería destinado a los talleres que se desarrollan dentro de la institución.

Entre los momentos destacados de la jornada también sobresalió el homenaje brindado al periodista deportivo Roberto Chacón. Los presentes lo sorprendieron con el tradicional canto del Cumpleaños Feliz y lo acompañaron en una fecha muy especial, en la que agradeció a Dios por el don de la vida.

El valor del acompañamiento social

Hacia el cierre de la actividad, el director del Hogar, Sergio Oyola, expresó palabras de agradecimiento y destacó la importancia de este tipo de iniciativas para la vida cotidiana de los residentes.

"Lo importante es que ellos se sientan acompañados, por eso abrimos las puertas de la institución para que la sociedad se involucre, conozca y nos acompañe. Estamos muy felices de recibirlos. Les agradecemos y les deseamos un feliz Día del Periodista. Ustedes desempeñan la tarea importante de mantenernos informados, comunicados, de mostrar realidades", manifestó.

Sus palabras sintetizaron el espíritu de una jornada orientada a fortalecer los lazos entre la comunidad y los adultos mayores, promoviendo la participación social y el compromiso solidario.

Un cierre en oración y comunión

La visita al Hogar de Ancianos forma parte de un programa más amplio de actividades impulsadas con motivo del Día del Periodista y del Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

Los organizadores recordaron además que este gesto solidario incluye el acompañamiento a colegas que actualmente atraviesan enfermedades, ampliando así el alcance de la iniciativa.

Todo lo vivido durante estos días, desde la disertación ofrecida el viernes 5 por el Mgter. Mario Vera sobre la faceta periodística del Beato Esquiú hasta la visita solidaria al Hogar de Adultos Mayores, será puesto en las manos de Dios durante la Santa Misa que presidirá el obispo Mons. Luis Urbanč.

La celebración eucarística tendrá lugar a las 19.00 en el templo franciscano y marcará la conclusión de las actividades organizadas en honor al Día del Periodista, una conmemoración que este año encontró en la figura del Beato Mamerto Esquiú una inspiración para renovar los valores de servicio, compromiso y fraternidad.