Pesar por el fallecimiento de Ely Suárez, referente de la comunicación en Catamarca

Este lunes se conoció el fallecimiento de la periodista Elia Graciela Suárez, por todos conocida por "Ely", una profesional que desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación de Catamarca y en el ámbito de la comunicación institucional.

La noticia provocó un profundo pesar entre colegas, amigos e instituciones que compartieron distintos momentos de su carrera profesional y que, tras conocerse su deceso, comenzaron a expresar públicamente sus condolencias y mensajes de despedida. Su partida representa una pérdida para el periodismo catamarqueño, donde desempeñó diferentes funciones a lo largo de su trayectoria, tanto en el ejercicio de la profesión como en responsabilidades vinculadas a la comunicación pública.

Apenas se conoció la noticia, las manifestaciones de afecto comenzaron a multiplicarse, reflejando el reconocimiento hacia una figura ampliamente conocida dentro del ámbito periodístico provincial.

Su trayectoria

A lo largo de su carrera, Ely Suárez se desempeñó como directora de Prensa de la provincia, además de cumplir funciones como periodista institucional y desarrollar su actividad profesional en distintos medios locales.

Su recorrido estuvo ligado tanto al ejercicio cotidiano del periodismo como a las tareas de comunicación institucional, ámbitos en los que construyó una amplia trayectoria dentro de la provincia. Las distintas responsabilidades que asumió durante su vida profesional la convirtieron en una referente conocida por colegas y trabajadores de los medios de comunicación, quienes compartieron con ella distintos espacios de trabajo a lo largo de los años.

Su desempeño en cada una de esas funciones forma parte del legado profesional que deja en la comunicación catamarqueña.

El mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas

Entre las instituciones que manifestaron públicamente su pesar se encuentra el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca, desde donde expresaron un mensaje de despedida tras conocerse la noticia.

La institución señaló: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra amiga y colaboradora de prensa. Nuestro más sentido pésame a sus seres queridos".

El mensaje se sumó a las numerosas expresiones de condolencias difundidas durante la jornada por distintos sectores que tuvieron vínculo con Ely Suárez a través de su labor profesional.

Las despedidas se multiplicaron en las redes sociales

Luego de conocerse el fallecimiento, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de despedida publicados por colegas, amigos y allegados. Las publicaciones recordaron especialmente su compromiso y profesionalismo, cualidades que fueron destacadas en las diferentes expresiones compartidas durante la jornada.

Las muestras de afecto reflejaron el reconocimiento hacia una periodista que desarrolló buena parte de su carrera en la provincia y que mantuvo vínculos con numerosos profesionales e instituciones.

Un legado profesional y humano

Quienes la conocieron la recuerdan como una excelente periodista y una persona solidaria e íntegra, siempre predispuesta a ayudar. Su fallecimiento deja, según expresan quienes compartieron espacios de trabajo con ella, un vacío profundo, tanto en el ámbito profesional como entre quienes cultivaron una relación personal a lo largo de los años.

Su paso por la dirección de Prensa de la provincia, por la comunicación institucional y por distintos medios locales constituye parte de una trayectoria que será recordada por colegas y allegados.

Desde La Unión expresamos el pesar por el fallecimiento de la periodista. Acompañamos con una oración el eterno descanso de su alma y se abraza en este momento de dolor a toda su familia.