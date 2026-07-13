"Urdiendo el tiempo" abrirá la 55° Fiesta del Poncho con una propuesta catamarqueña

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho se desarrollará del 17 al 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca, donde durante diez jornadas la cultura, las artes, la música, la danza y el trabajo de artesanos y productores volverán a ser protagonistas de uno de los acontecimientos más representativos de la provincia.

El inicio oficial del festival tendrá lugar el viernes 17 de julio, a las 11 horas, con el tradicional acto inaugural. En ese marco se presentará un cuadro artístico especialmente concebido para la ocasión, protagonizado por músicos y bailarines catamarqueños, quienes darán vida a una propuesta escénica preparada exclusivamente para abrir esta nueva edición de la fiesta.

El espectáculo llevará por título "Urdiendo el tiempo. Raíz, movimiento y porvenir", una creación que propone recorrer, a través de la música y la danza, un entramado de imágenes inspiradas en la identidad catamarqueña desde una perspectiva contemporánea.

Inspirada en el telar y el poncho

El cuadro artístico encuentra su inspiración en el universo del telar y en el poncho como símbolo representativo de la provincia. A partir de esa idea, la propuesta plantea un recorrido donde la tradición dialoga con el presente y proyecta el futuro, construyendo un relato escénico en el que la identidad aparece como un proceso colectivo y dinámico.

El espectáculo propone comprender el tiempo como una construcción compartida, donde cada hilo representa la memoria, la creación y el movimiento permanente de la cultura. De esa manera, el entramado del telar se convierte en una metáfora del desarrollo cultural de Catamarca, integrando pasado, presente y porvenir dentro de una misma narración artística.

La puesta en escena busca expresar que la cultura no permanece inmóvil, sino que se transforma de manera constante, manteniendo siempre el vínculo con sus orígenes.

"Identidad en movimiento", el concepto que guía la propuesta

Lejos de presentar una visión estática de las raíces culturales, "Urdiendo el tiempo" sostiene que la identidad permanece viva y encuentra nuevas formas de manifestarse sin perder la conexión con aquello que le dio origen.

Este concepto dialoga directamente con el lema elegido para esta edición de la Fiesta del Poncho: "Identidad en movimiento". La propuesta entiende la cultura como una construcción colectiva en permanente evolución, donde la tradición, la creación y la innovación se entrelazan para proyectar a Catamarca hacia el futuro.

De este modo, la apertura artística no sólo acompañará el comienzo formal del festival, sino que también sintetizará el espíritu que inspira la edición número 55 de la fiesta.

Equipo artístico integrado por referentes de la provincia

El cuadro artístico es coordinado desde la Dirección de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, organismo responsable de la organización de la propuesta. La dirección de danza estará a cargo de Víctor Aybar, mientras que la asistencia coreográfica será responsabilidad de Maive Rivarola.

En escena participarán bailarines pertenecientes al:

Ballet Folklórico Estable Municipal .

. Estudio Marimi Basso .

. Artistas invitados.

En el aspecto musical, la dirección estará a cargo de Luis Bazán, quien conducirá una propuesta sonora creada especialmente para la apertura oficial del festival.

Las voces que integrarán el espectáculo serán las de:

Loy Carrizo .

. Luz Segura .

. Noe Tula .

. Damaris Rodríguez .

. Franco Maestri .

. Rafa Salas.

A ellos se sumarán los músicos:

Francisco Santillán .

. Tomás Maldonado .

. Manu Giménez .

. Facundo Martínez .

. Juan Ignacio Molina.

Todos ellos serán los encargados de dar vida a la propuesta musical diseñada especialmente para este cuadro inaugural.

Dos presentaciones durante la jornada inaugural

Además de formar parte del acto oficial de apertura previsto para las 11 horas del viernes 17 de julio, "Urdiendo el tiempo" volverá a presentarse ese mismo día durante la tarde.

La segunda función tendrá lugar en el marco de la apertura del escenario El Patio, permitiendo que el público pueda volver a disfrutar del espectáculo que marcará el comienzo de una nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Con esta nueva presentación, la propuesta artística acompañará el inicio de las diez jornadas programadas en el Predio Ferial Catamarca, donde la música, la danza, las expresiones culturales y el trabajo de artesanos y productores ocuparán un lugar central.