Salud capacitó a equipos de Fiambalá en urgencias pediátricas y entregó equipamiento

El Ministerio de Salud de la Provincia continúa desarrollando acciones orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario en el interior provincial mediante la capacitación permanente de los equipos de salud y la incorporación de tecnología que permita ampliar el acceso de la población a la atención especializada.

En ese marco, autoridades de la cartera sanitaria visitaron la ciudad de Fiambalá, donde se concretó una nueva instancia de formación destinada a profesionales del sistema público de salud y, además, se realizó la entrega de equipamiento que permitirá ampliar la estrategia de telemedicina, con el objetivo de mejorar la conectividad de los efectores y facilitar la atención de pacientes sin necesidad de traslados.

Las actividades forman parte del trabajo que lleva adelante el Ministerio para acercar servicios de mayor complejidad a las localidades del interior, fortaleciendo tanto la formación del recurso humano como la infraestructura tecnológica disponible.

Emergencias y urgencias pediátricas

La jornada fue encabezada por la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Silvia Barrientos, quien estuvo acompañada por el director de Asistencia Sanitaria, Fernando Saavedra.

Ambos participaron de una nueva edición de la Capacitación en Emergencias y Urgencias Pediátricas, desarrollada en el Hospital "Luis Agote" de Fiambalá. La actividad fue organizada por la Dirección de Enfermería y estuvo dirigida a los distintos integrantes del equipo de salud del nosocomio.

Participaron de la capacitación médicos, enfermeros y kinesiólogos. Durante la jornada se trabajó sobre herramientas destinadas a fortalecer la respuesta inicial del personal sanitario frente a situaciones de emergencia que involucren a pacientes pediátricos.

Optimizar la respuesta ante emergencias

La capacitación abordó distintos aspectos vinculados con la atención de niñas y niños en situaciones críticas, poniendo el foco en la intervención oportuna y en la correcta organización de la asistencia. Entre los principales contenidos desarrollados se incluyeron:

Herramientas para optimizar la atención inicial de niñas y niños en situaciones de emergencia.

Manejo de patologías respiratorias.

Manejo de patologías circulatorias.

Clasificación de pacientes según su gravedad.

Criterios para una correcta estabilización.

Derivación a centros de mayor complejidad.

El propósito de estas instancias de formación es brindar a los equipos de salud conocimientos y herramientas que les permitan actuar de manera rápida y adecuada frente a una emergencia pediátrica.

Asimismo, se busca garantizar una atención segura y asegurar la continuidad asistencial en aquellos casos en que resulte necesaria la derivación de pacientes hacia establecimientos de mayor complejidad.

Fortalecer la telemedicina

En el marco de la misma visita institucional, las autoridades provinciales realizaron la entrega de equipamiento destinado a los agentes sanitarios del Área Programática N.º 5.

La incorporación de nuevos recursos permitirá avanzar en la implementación de la estrategia de telemedicina impulsada por el Ministerio de Salud. Entre los elementos entregados se encuentran:

Equipos informáticos.

Nebulizadores.

Otros elementos destinados a la asistencia.

Estos recursos contribuirán a mejorar la conectividad de los efectores sanitarios y facilitarán la realización de interconsultas con especialistas, evitando en muchos casos el traslado de los pacientes hacia otros centros asistenciales.

La importancia del equipamiento para la comunidad

Durante la entrega del equipamiento, el jefe del Área Programática N.º 5, Omar Arce, destacó el valor de los nuevos recursos incorporados para el funcionamiento del sistema sanitario local.

En ese sentido manifestó: "Hoy estamos recibiendo equipamiento informático y distintos elementos destinados a la asistencia, como nebulizadores". Asimismo, subrayó el papel que cumplirán estos equipos dentro del fortalecimiento de la atención sanitaria.

Al respecto expresó: "Estos equipos son indispensables para activar la telemedicina, contar con una buena conectividad y brindar una mejor respuesta a nuestra comunidad".

Sus declaraciones ponen de relieve la importancia de disponer de herramientas tecnológicas que permitan ampliar el acceso a consultas especializadas y optimizar la atención brindada desde los establecimientos de salud del interior provincial.

Las acciones desarrolladas en Fiambalá forman parte de una estrategia que combina capacitación profesional, incorporación de tecnología y fortalecimiento del equipamiento sanitario, con el propósito de ampliar la capacidad de respuesta de los efectores públicos de salud.

La formación permanente de médicos, enfermeros y kinesiólogos, junto con la incorporación de recursos informáticos y elementos destinados a la asistencia, busca consolidar un sistema que pueda responder con mayor eficacia ante situaciones de emergencia y, al mismo tiempo, ampliar las posibilidades de atención mediante la telemedicina.