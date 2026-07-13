Un jurado de especialistas elegirá las mejores artesanías y el Mejor Poncho de la Fiesta del Poncho

La organización de la 55ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho confirmó la integración del jurado que tendrá la responsabilidad de seleccionar el Mejor Poncho y las mejores artesanías que formarán parte de la tradicional muestra artesanal, que se desarrollará entre el 17 y el 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca.

La elección comprenderá una amplia variedad de rubros vinculados al trabajo artesanal y reconocerá las producciones más destacadas presentadas durante una de las exposiciones más representativas de la provincia. La labor del jurado estará orientada a evaluar las obras exhibidas y definir tanto los premios principales como las distinciones especiales previstas para esta edición de la fiesta.

Además de los reconocimientos destinados a la muestra artesanal tradicional, también se entregarán premios correspondientes al espacio Poncho Diseño, donde se pondrá el foco en las propuestas vinculadas a la innovación, el diseño contemporáneo y la utilización de técnicas y materiales tradicionales.

Jurado de referentes de distintas disciplinas

El jurado encargado de evaluar las artesanías estará conformado por profesionales y especialistas con trayectoria en diferentes áreas vinculadas al patrimonio cultural y artesanal.

Integrarán este cuerpo de evaluación:

Mónica Rita del Valle Reynoso , artesana textil.

, artesana textil. Lorenzo Reyes , artesano especializado en cestería.

, artesano especializado en cestería. David Correa , orfebre.

, orfebre. Carolina del Valle Paradela , artista visual y licenciada en Artes Plásticas.

, artista visual y licenciada en Artes Plásticas. Néstor Kriscautzky, arqueólogo y doctor en Ciencias Naturales.

Cada uno de ellos cuenta con una destacada trayectoria en sus respectivas disciplinas, vinculadas al desarrollo, la preservación y la promoción del patrimonio cultural y artesanal, aportando diferentes perspectivas para el análisis y valoración de las obras presentadas.

Los rubros que serán evaluados

Durante el desarrollo de la muestra artesanal, el jurado analizará las piezas correspondientes a una amplia variedad de categorías. Los rubros incluidos en la evaluación serán:

Metal .

. Fibra vegetal .

. Piedra .

. Cuero .

. Fibra de vicuña .

. Lana de oveja .

. Fibra de llama .

. Arcilla .

. Asta y hueso .

. Madera .

. Caña .

. Calabaza .

. Vidrio .

. Otros materiales .

. Instrumentos musicales .

. Joyería.

Además de las categorías específicas, el jurado tendrá la responsabilidad de elegir el Mejor Poncho, que será distinguido con el Premio Adquisición, uno de los principales reconocimientos de la muestra artesanal.

También otorgará las siguientes distinciones especiales:

Estímulo Joven Catamarqueño .

. Mejor Stand .

. Trayectoria Artesano Catamarqueño.

Poncho Diseño también tendrá un jurado especializado

El espacio Poncho Diseño contará con un jurado propio, integrado por profesionales provenientes de distintas disciplinas vinculadas al diseño y las artes.

Este jurado estará conformado por:

Noelia Zurita Perea , profesora en Artes Visuales y Técnica en Gestión Sociocultural.

, profesora en Artes Visuales y Técnica en Gestión Sociocultural. María Celeste Marcolli , arquitecta.

, arquitecta. Federico Scaltritti, diseñador industrial.

Los tres especialistas aportarán una mirada orientada a valorar las propuestas que integran este espacio, donde convergen el diseño contemporáneo, la innovación y la utilización de técnicas y materiales tradicionales. En esta categoría se distinguirán:

Producto Creativo .

. Producto Innovador .

. Mejor Stand .

. Mención al Producto con Impacto Social/Sostenible.

Estos reconocimientos tienen como finalidad destacar la originalidad, la innovación y el compromiso del diseño con la identidad y el desarrollo sostenible.

La ceremonia de premiación

La entrega oficial de los premios se realizará el jueves 23 de julio, a las 11 horas, en el Pabellón de Turismo del Predio Ferial Catamarca.

La ceremonia tendrá como protagonistas a los expositores de la fiesta, quienes recibirán los reconocimientos correspondientes a las distintas categorías evaluadas durante el desarrollo de la muestra artesanal y del espacio Poncho Diseño.

Premios inspirados en el patrimonio arqueológico de Catamarca

Las distinciones que recibirán los ganadores fueron realizadas por el escultor Mariano Desmonteix. Los premios toman como inspiración piezas arqueológicas de la provincia y fueron elaborados mediante técnicas de fundición artesanal, combinando cobre y plata de origen catamarqueño.

Entre las piezas especialmente diseñadas para esta edición se destacan:

Peinetas de cobre , inspiradas en un peine arqueológico hallado en Hualfín .

, inspiradas en un peine arqueológico hallado en . Estatuilla "María Fernanda Cauterucci" , destinada al rubro Arcilla , basada en una figura de la Cultura Aguada hallada en Los Ángeles, Capayán .

, destinada al rubro , basada en una figura de la hallada en . Distinción "Néstor David Lagoria" , correspondiente al rubro Madera, Caña y Calabaza .

, correspondiente al rubro . Premio Adquisición al Mejor Poncho Catamarqueño, realizado en plata e inspirado también en una peineta arqueológica de Hualfín.

Por su parte, los reconocimientos destinados al sector Poncho Diseño consisten en piezas que incorporan una chacana de plata, símbolo andino que representa la unión entre el mundo terrenal y lo trascendente.