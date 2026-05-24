Pesar por el fallecimiento de la psicóloga Vanesa Ortiz

El fallecimiento de la psicóloga Vanesa Ortiz provocó profundo pesar en el ámbito profesional de Catamarca y entre las personas que acompañaron de cerca su extensa lucha contra una prolongada enfermedad. La noticia fue comunicada oficialmente por el Colegio de Profesionales de la Psicología de Catamarca a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde el Consejo Directivo expresó sus condolencias a familiares, amigos y personas cercanas a la profesional.

En el comunicado, la entidad manifestó el dolor que generó la pérdida y destacó especialmente la fortaleza que Ortiz sostuvo durante todo el proceso de enfermedad.

"Para todos, nuestra más sincera muestra de gratitud y orgullo colectivo. Nuestra colega luchó hasta el final", señalaron desde la institución. El mensaje estuvo acompañado además por un reconocimiento al acompañamiento que recibió la profesional durante los últimos años, tanto desde el ámbito institucional como desde distintos sectores de la comunidad.

El acompañamiento durante la enfermedad

Uno de los aspectos que resaltó el Colegio de Profesionales de la Psicología fue la solidaridad que se generó alrededor de Vanesa Ortiz mientras atravesaba el tratamiento médico.

Desde la entidad valoraron especialmente la colaboración de numerosas personas que participaron en campañas de recaudación de fondos impulsadas para afrontar los costos vinculados a la enfermedad. Ese acompañamiento, señalaron, representó una importante muestra de humanidad colectiva y de compromiso social frente a una situación compleja y prolongada.

El mensaje difundido por la institución buscó poner en valor no solamente la trayectoria y la lucha personal de Ortiz, sino también la respuesta comunitaria que se construyó durante los años en que atravesó la enfermedad.

El impacto de la noticia

La muerte de Vanesa Ortiz generó repercusiones y mensajes de pesar entre colegas, amistades y personas que siguieron de cerca su situación durante los últimos años. La noticia impactó particularmente en el ámbito de la psicología, donde el Colegio profesional decidió expresar públicamente el acompañamiento a los seres queridos de la profesional y destacar la lucha que sostuvo hasta el final.

El caso también quedó atravesado por la memoria de las campañas solidarias que se realizaron para colaborar con su tratamiento, iniciativas que movilizaron a distintos sectores de la comunidad catamarqueña. En ese marco, el fallecimiento de Ortiz volvió a poner en evidencia el fuerte acompañamiento que había logrado construir durante el proceso de enfermedad.

El reconocimiento institucional

El mensaje emitido por el Colegio de Profesionales de la Psicología de Catamarca tuvo además un carácter institucional de reconocimiento hacia la figura de Vanesa Ortiz y hacia quienes estuvieron presentes durante los momentos más difíciles.

La publicación en redes sociales rápidamente generó repercusiones y expresiones de condolencias de distintas personas vinculadas al ámbito profesional y social.