Piedra Blanca celebró a San José con una gran fiesta en la tierra del Beato Esquiú

Durante la tarde del jueves la comunidad parroquial de San José, en Piedra Blanca, departamento Fray Mamerto Esquiú, celebró a su santo patrono en el cierre de las festividades animadas por el lema "Con San José y el Beato Esquiú, seamos servidores de la unidad". La jornada se desarrolló en sintonía con el Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, un contexto que otorgó un significado especial a la conmemoración.

Los actos litúrgicos fueron presididos por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, acompañado por el párroco de la comunidad, padre Marcelo Amaya. La convocatoria reunió a autoridades municipales, encabezadas por la intendenta de Fray Mamerto Esquiú, Prof. Sandra Benavídez, además de agrupaciones gauchas, devotos y fieles provenientes de todo el departamento y comunidades vecinas.

Procesión, fe y tradición popular

La jornada festiva se inició con la llegada de la imagen del santo patrono a Callejón Hondo, desde donde partió la procesión que recorrió la Ruta Provincial N° 41 hasta el templo de San José. Este trayecto, cargado de simbolismo y tradición, culminó en el atrio del templo, donde se celebró la Santa Misa.

El desarrollo de la procesión reflejó la profunda devoción popular, con la participación activa de los fieles que acompañaron el recorrido en un clima de recogimiento y celebración. La presencia de agrupaciones gauchas y autoridades locales también dio cuenta del carácter comunitario de la festividad.

La figura de San José en la homilía

En su homilía, Mons. Luis Urbanč profundizó en la figura de San José, a quien definió como una figura central en la historia de la salvación. Destacó que tuvo la misión de "cuidar al mismísimo Hijo de Dios y a María", subrayando su lugar dentro de la tradición bíblica.

El obispo explicó que San José es llamado Patriarca, ya que forma parte de la línea de los patriarcas del Antiguo Testamento, aunque remarcó que ninguno tuvo la responsabilidad de cuidar al Hijo de Dios. En ese marco, retomó los textos bíblicos y mencionó al rey David, de cuya descendencia José sería heredero tras muchas generaciones.

También citó al apóstol Pablo en la Carta a los Gálatas, señalando que Jesucristo "se hizo en todo semejante a nosotros" y cumplió la ley en su totalidad. En ese sentido, destacó que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, pero gestado, alumbrado, alimentado y educado bajo el cuidado de un varón y una mujer, en cumplimiento de la ley de Dios.

La fe, la humildad y la pedagogía del amor

El obispo también abordó el pasaje evangélico en el que José se entera del embarazo de María. En ese contexto, explicó que, pese a sentirse traicionado, el texto de Mateo lo presenta como un hombre justo, no en el sentido de los fariseos o saduceos, sino desde una justicia basada en la fe.

Entre los conceptos centrales de la homilía, destacó:

La fe como relación permanente con Dios

La humildad de José como servidor del plan divino

La capacidad de resolver conflictos desde Dios y no desde la bronca humana

Asimismo, remarcó la importancia de la familia en la educación de los hijos, poniendo como ejemplo a José y María, quienes aplicaron lo que definió como la "pedagogía del amor", enfatizando que los primeros educadores son el padre y la madre.

El vínculo con el Beato Mamerto Esquiú

En el marco del Año del Bicentenario, Mons. Urbanč destacó la profunda devoción del Beato Mamerto Esquiú hacia San José. Señaló que el Beato realizó predicaciones y novenas en su honor, e invitó a los fieles a seguir ese ejemplo de fe.

El obispo subrayó que San José inspiró a Esquiú en la pobreza, entendida como una opción de vida centrada en la fe y el desprendimiento de lo material. En este sentido, remarcó:

Optar por ser pobre implica vivir de acuerdo a la fe

La verdadera riqueza es ser rico en Dios

El desapego de las seguridades humanas fortalece la confianza en la Providencia

También llamó a los fieles a mirar a José en momentos de dificultad, destacando su confianza en la Providencia de Dios como modelo a seguir.

Un llamado a renovar la fe

En el tramo final de su mensaje, el obispo invitó a la comunidad a reflexionar sobre el "sí generoso" de José y de María, señalando que su disposición constituye una enseñanza central para la vida cristiana.

En ese sentido, expresó que la celebración es una oportunidad para:

Renovar la fe recibida en el Bautismo

Purificar y vivificar la vida espiritual

Tomar decisiones cotidianas a la luz de la fe

Finalmente, destacó que los fieles de la comunidad son "dichosos" por contar con dos grandes referentes: San José y el Beato Mamerto Esquiú, a quienes definió como "dos grandes campeones de la fe".