Polémica en Cosquín: la organización defendió la libertad artística y negó bajada de línea política

Las expresiones políticas vertidas desde el escenario volvieron a instalar la polémica en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los eventos culturales más emblemáticos del país. La controversia se reavivó tras la presentación de la cantora Luciana Jury durante la tercera luna, que generó reacciones encontradas entre el público presente y una fuerte repercusión en redes sociales. Frente a ese escenario, el programador del festival, Diego Olmos, salió a aclarar la postura de la organización y a despejar cualquier interpretación partidaria.

En diálogo con Cadena 3, Olmos sostuvo que Cosquín "siempre fue un festival atravesado por la polémica" y que, en el actual contexto de hiperconectividad y viralización permanente, ese fenómeno se potencia. "Cosquín sin polémica no es Cosquín. Antes, durante y después del festival siempre hubo algo de qué hablar", expresó, al tiempo que relativizó el impacto inmediato que suelen tener este tipo de episodios en la opinión pública.

Al referirse puntualmente a la elección de Luciana Jury para integrar la grilla, el programador destacó su trayectoria artística y recordó que en ediciones anteriores fue una de las artistas más ovacionadas por el público. "Es una gran cantora argentina. El año pasado, sola con su guitarra, tuvo una despedida impresionante. Era imposible no darle nuevamente un lugar", explicó Olmos, al subrayar que la decisión respondió estrictamente a criterios artísticos.

No obstante, reconoció que la presentación de este año generó un impacto diferente. "Tal vez la forma en que se expresó anoche no fue la correcta, pero eso ya corre por cuenta del artista", señaló, y dejó en claro que la organización del festival no interviene en los contenidos discursivos que los músicos expresan entre canción y canción.

En ese sentido, Olmos fue enfático al defender la libertad artística y el carácter plural del festival. "Nosotros no sacamos ni ponemos artistas por lo que dicen políticamente. Vivimos en democracia y Cosquín siempre fue un espacio de libertad", afirmó. Y añadió que esa libertad implica también asumir las consecuencias: "El artista es libre de decir lo que quiera, pero también se juega a la reacción del público, ya sea a los aplausos o a los silbidos".

El programador también buscó despejar cualquier sospecha sobre una supuesta bajada de línea política desde la comisión organizadora. "Cosquín no marca ninguna línea política, ni para un lado ni para el otro. Eso ya no va más. La responsabilidad es del artista, no de la organización", remarcó, en respuesta a las críticas que circularon en redes sociales tras la actuación.

Asimismo, explicó que la producción del festival se limita a aspectos técnicos y organizativos, como el control de los tiempos de cada presentación y la dinámica general de la noche. "El listado de temas lo conocemos recién antes de subir al escenario. Lo que un artista va a decir entre canción y canción es imposible de prever, y tampoco correspondería censurarlo", sostuvo.

Finalmente, Olmos reflexionó sobre los cambios culturales y sociales que atraviesa el país y el rol de los escenarios en un contexto de fuerte polarización. "En los años 60 y 70 el público acompañaba determinadas expresiones porque había un contexto distinto. Hoy el país está dividido y desde un escenario no se puede ir para un solo lado", analizó. En ese marco, reafirmó la postura del festival: "Nuestra apuesta es que prime la excelencia artística", concluyó.