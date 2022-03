Polémica entre los kinesiólogos y el PAMI: el colegio sigue reclamando la deuda y desmiente que exista cobertura

Desde el año pasado y tras haber dado por terminado el convenio entre el Colegio de Kinesiólogos y la obra social de cobertura nacional, los abuelos no tienen opción de ser atendidos en esta especialidad. Ricardo Sosa, presidente de la institución confirmó el cese de las actividades y marcó que PAMI adeuda tres meses de cápita.

La no regularización del convenio se originó en septiembre del año pasado luego que la institución gestionará los pagos y tras un largo ida y vuelta y ante la no respuesta, se dio por finalizada la relación con la obra social. "Tuvimos toda la paciencia del mundo. Esperamos y tratamos que no se involucren otras cuestiones pero los tiempos de las autoridades de PAMI aquí parece que son distintas a las nuestras", sentenció el profesional en diálogo con Radio Valle Viejo.

"Hemos hecho innumerables intentos de poder zanjar la situación y ver cómo nos arman un convenio nuevo. Estuvimos trabajando más de un año sin convenio, porque históricamente veníamos trabajando con los abuelos. Necesitábamos un aumento de la cápita porque era irrisorio lo que estaban pagando, que era menos de la mitad de lo que abona OSEP, por ejemplo, y muchos de los kinesiólogos nos dijeron que no podíamos seguir de esa manera, que deberíamos haber solicitado un incremento, cosa que hicimos" agregó.

Convenios individuales

Sosa además denunció maniobras para tratar de generar convenios por separado con profesionales, situación que generó molestias. "Lo que siempre han tratado de hacer ellos es romper el Colegio tentando a varios kinesiólogos para tener convenios individuales. No obstante esto, a la fecha no tienen profesionales que estén atendiendo", apuntó. Esto se contrapone con lo dicho a fines del año pasado por el PAMI, por cuanto habían anunciado no solo la garantía del servicio sino también el fin del sistema capitado. Según el organismo los pacientes ya contaban con prestadores individuales, mientras se comenzaba en la búsqueda de una red prestacional para realizar un convenio.

El pago de la deuda, a la fecha no fue cancelado a pesar de las intimaciones y las cartas documentos que se enviaron. "Cuando en septiembre se decide la suspensión de la atención, unilateralmente PAMI nos deja de pagar la cápita. Tratamos por todos los medios de comunicarnos con las autoridades locales pero no tuvimos respuesta", comentó.

El Colegio actualmente tiene alrededor de 400 profesionales matriculados, pero los que trabajan en el sector privado son alrededor de 300. De ese número, cerca de 120 eran quienes trabajaban con PAMI.