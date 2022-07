Polémica en el Poncho: La explicación sobre las entradas agotadas para personas con discapacidad

Hace unos días, desde LA UNIÓN informamos que, en el momento previo a comenzar la sexta noche del Festival Nacional e Internacional del Poncho, anunciaron que las entradas para personas discapacitadas se habían agotado para todas las noches del festival. Esto generó gran malestar, ya que anteriormente se había anunciado que las entradas para cada una de las noches estarían disponibles 48 horas antes de cada velada. Sin embargo, no se anunció el cambio de esta medida y muchas personas quedaron sin poder disfrutar de las noches de presentaciones artísticas. ">

En diálogo con LA UNIÓN, una de las personas que buscaba adquirir estas entradas se topó en la mañana del viernes 22 de julio con esta situación, por lo cual, al igual que otros que también querían asistir, no podrá participar de ninguno de los espectáculos.

Al intentar comunicarse con los organizadores para pedir las entradas, le informaron que, las que estaban destinadas a personas discapacitadas, se habían vendido desde la primera noche.

Por su parte, desde TICKETWEB le explicaron que como empresa no estaban de acuerdo con esta decisión, ya que ellos no la habían tomado, pero que seguían las órdenes dadas por los organizadores del festival. Según le dijeron, la directora que generó esta situación sería María Elena Cajal.

Según informaron, ella representaría a las personas con carnet de discapacidad y, a último momento, previo a comenzar la venta de entradas el 1 de junio, habría hecho modificar el reglamento "para su beneficio propio, ya que quería ir con su hijo casi todas las noches del Poncho" , lo cual habría logrado.

Al quedar como reglamento general que las personas con carnet de discapacidad pudieran reservar cuando quisieran las entradas para todas las noches, se generó que mucha gente se quedará sin oportunidad de reservar ninguna entrada, ya que no se informó debidamente del cambio de esta medida.

"Yo pregunté el 30 de junio y ellos me dijeron que 48 horas antes tengo que solicitar la entrada y, yo confiando en lo que me dicen, solicité hoy para el domingo y me di con esto", manifestó la persona afectada.

Frente a esta situación se mostró naturalmente indignada: “Siendo un evento de esa magnitud nacional, esta falta de coordinación no me parece".

Lo ocurrido representa uno de los cientos de casos que quedaron en la misma situación y, sin dudas, es una injusticia en torno a este festival.