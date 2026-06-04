Polémica por una figurita mundialista del Beato Esquiú: las reacciones en contra

La imagen del Beato Fray Mamerto Esquiú se convirtió en tema de debate durante las últimas horas luego de aparecer como parte de un imaginario álbum de figuritas mundialistas catamarqueñas difundido por un medio local.

Lo que en principio surgió como una propuesta de carácter recreativo rápidamente derivó en una intensa discusión pública en las redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su desacuerdo con la utilización de la figura del religioso catamarqueño en un contexto vinculado al fútbol. La reacción fue inmediata. Apenas comenzó a circular la publicación, aparecieron mensajes de rechazo que cuestionaron tanto el contenido como la decisión de incluir al ilustre franciscano en una representación considerada por algunos sectores como inapropiada.

La controversia adquirió mayor visibilidad debido al profundo arraigo que la figura del Beato Esquiú posee entre los católicos y devotos de Catamarca, quienes consideran que su legado religioso e histórico merece un tratamiento respetuoso y acorde a la dimensión de su trayectoria.

Las primeras expresiones de rechazo

Entre las numerosas reacciones que comenzaron a multiplicarse en las redes sociales, uno de los comentarios que obtuvo mayor repercusión expresó un fuerte cuestionamiento a la iniciativa.

El mensaje sostuvo: "Con la Imagen de Nuestro Querido Beato Fray Mamerto Esquiú no se juega ... Realmente considero una Ofensa al Beato, a la Orden Franciscana y a todos los católicos y devotos del Ilustre Franciscano".

La publicación marcó el tono de una serie de opiniones que aparecieron posteriormente y que compartieron una visión similar respecto del uso de la imagen del religioso.

Según se desprende de las distintas manifestaciones difundidas en redes, las críticas estuvieron orientadas principalmente a la utilización de una figura religiosa en un contexto considerado ajeno a la misión y al legado histórico de Esquiú.

La figurita de la polémica

La intervención de Fray Pablo Reartes

La polémica adquirió una dimensión mayor cuando intervino públicamente Fray Pablo Reartes, quien manifestó su rechazo a la iniciativa a través de su cuenta personal.

El religioso catamarqueño expresó que recibía el sentir de numerosas personas que se encontraban indignadas por la representación difundida y cuestionó especialmente la forma en que se había utilizado la imagen del Beato.

"Como fraile y sacerdote catamarqueño, y comunicador social, recibo el sentir de mucha gente indignada por esta caricatura de Esquiú", sostuvo. A lo largo de su mensaje, Reartes desarrolló una serie de argumentos para explicar su posición frente a la publicación.

Entre los puntos centrales de su planteo se destacan:

El cuestionamiento a la manipulación del rostro de Esquiú.

La crítica a su ubicación en una situación vinculada al fútbol.

La dificultad de interpretar esa representación como una muestra de respeto hacia el Beato.

La referencia a la defensa que Esquiú realizó de un periodismo libre de calumnias, injurias y ofensas.

La referencia al pensamiento de Esquiú

En su publicación, Fray Pablo Reartes también recordó aspectos vinculados a la vida pública y al pensamiento del religioso catamarqueño. El sacerdote señaló que el propio Esquiú había luchado por un periodismo libre de calumnias, injurias y ofensas hacia las personas, y recordó que incluso él mismo había sido objeto de calumnias.

Para respaldar esa afirmación mencionó la necesidad de revisar los escritos publicados por el franciscano en el diario El Ambato.

Asimismo, expresó que no creía que los fieles devotos de Esquiú estuvieran de acuerdo con la publicación y cuestionó la búsqueda de repercusión a cualquier costo.

"Ser tendencia, a cualquier costa no es digno de la libertad de expresión, sino de la pauta. La ética en las comunicaciones sociales es nuestra defensa", afirmó.

Como cierre de su mensaje, citó una expresión atribuida a Fray Mamerto Esquiú: "La prensa solo sirve a la impiedad, y la fe se halla como Jesucristo en presencia de Herodes".

Una voz autorizada sobre la figura del Beato

La intervención de Fray Pablo Reartes tuvo una repercusión especial dentro del debate debido a su estrecha vinculación con la difusión de la vida y la obra del ilustre franciscano nacido en Piedra Blanca.

El religioso es reconocido como uno de los principales impulsores del conocimiento y la valoración de la figura de Esquiú, una tarea que desarrolla desde hace años a través de distintas iniciativas vinculadas a la historia y espiritualidad del Beato.

Esa relación también se refleja en su producción bibliográfica. Reartes es autor del libro "Beato Mamerto Esquiú, un catamarqueño a los altares", una obra dedicada a profundizar en la trayectoria y el legado del religioso catamarqueño.