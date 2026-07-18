Poncho 2026: esta es la agenda completa del sábado 18 de julio

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se desarrolla hasta el 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca, vivirá este sábado 18 de julio una intensa jornada de actividades con una programación que reunirá música, danza, turismo, gastronomía, emprendedurismo y producciones audiovisuales en los distintos espacios que conforman la mayor celebración cultural de la provincia.

La propuesta fue diseñada para que tanto catamarqueños como turistas puedan recorrer los diferentes sectores del predio y disfrutar de una experiencia que combina espectáculos artísticos, exposiciones, actividades participativas y propuestas gastronómicas durante gran parte del día.

La segunda jornada tendrá como protagonistas a artistas de reconocida trayectoria nacional y regional, además de academias de danza, ballets, músicos locales, actividades vinculadas con la promoción turística y una variada programación audiovisual. Mientras el Escenario Mayor concentrará las principales figuras del folklore argentino, El Patio ofrecerá una propuesta con chamamé y cumbia, el Mercado Cultural reunirá música y danza, el Pabellón de Turismo combinará espectáculos con experiencias gastronómicas y de promoción de destinos, y Poncho Audiovisual presentará estrenos provinciales y espacios de intercambio con realizadoras.

Los Nocheros y Los Tekis en el Escenario Mayor

A partir de las 21 horas, el Escenario Mayor será el punto de encuentro para una programación que reunirá distintas expresiones del folklore. La noche comenzará con la participación de la Academia de Danzas Folklóricas Atahualpa Yupanqui, seguida por las presentaciones de Leticia Aranda y Juan Ignacio Molina.

Uno de los momentos destacados será la actuación de Chango Spasiuk, quien compartirá escenario con Nadia Larcher y Marcelo Dellamea. La programación continuará con la participación de la Academia de Danzas Yawar Waina, para luego dar paso a Los Nocheros, una de las figuras centrales de la jornada.

El cierre artístico incluirá además las presentaciones de El Arribeño Ballet, Itatí, Kaly Barrionuevo y Los Tekis, quienes pondrán el broche final a una noche dedicada al folklore y al carnaval.

El Patio combinará folklore, chamamé y cumbia

Desde las 14 horas, El Patio ofrecerá una programación continua con propuestas musicales para distintos públicos. El escenario recibirá a:

Villa Vil Yo Vengo del Norte.

Alberto Harón.

Banda Vamos.

Ballet Somos Danza.

Los Rieles.

Delegación Departamental Santa Rosa.

Los Mellizos Cejas.

Paquito Ocaño.

Cami Ferreyra.

El Polaco.

La propuesta combinará distintos géneros musicales, desde el folklore hasta el chamamé y la cumbia, con el objetivo de ofrecer una programación diversa durante toda la tarde y la noche.

Mercado Cultural: música, danza y propuestas emergentes

El Mercado Cultural iniciará sus actividades a partir de las 16 horas con una programación que reunirá artistas y agrupaciones de distintos estilos. Durante la jornada se presentarán:

Alma de Horizonte - Ballet FME.

Emir Martínez.

Ballet Folklórico Flor de Cardón.

Andrea Ochoa.

Exequiel Olmos.

Glenda J.

DJ Set.

La Banda de René.

Adrián Luna.

Para Bailar.

El espacio ofrecerá una combinación de danza, música en vivo y propuestas recreativas que acompañarán el recorrido de los visitantes por el predio.

Turismo, gastronomía y tradiciones

Desde las 15 horas, el Pabellón de Turismo desarrollará una programación orientada a difundir destinos, tradiciones y experiencias gastronómicas. Las actividades previstas incluyen:

Adriana Figueroa.

Luis Chazampi.

Ruta del Telar - Conectando con el origen (desfile).

UTHGRA - Raíces de nuestra tierra.

Ballet Alma Libre.

Turquía - Masterclass gastronómica.

Facu Pacheco.

El Rodeo - preparación de nueces confitadas.

Las Milonguitas.

Los Varela - destino de naturaleza y tradiciones.

Compañía La Furia Tango.

La Cuartada.

La programación busca integrar la promoción turística con expresiones culturales y demostraciones gastronómicas que forman parte de la identidad de los distintos destinos.

Poncho Audiovisual

El espacio Poncho Audiovisual también contará con una agenda específica durante toda la jornada. Entre las 15 y las 18 horas se desarrollará el Ponchito Audiovisual, una propuesta destinada al público infantil.

A las 17 horas se realizará la Muestra de animación Garabatos, acompañada por la charla "Animadoras argentinas en tus series favoritas: detrás de escena de Helluva Boss y Efectos Colaterales".

Más tarde, entre las 19 y las 22 horas, tendrá lugar El cine es memoria - Estrenos provinciales, con la presentación de dos producciones. La programación incluye:

El cortometraje "La enredadera que trepa la araucaria", de Julieta Seco, seguido por una charla con la realizadora.

El documental "Antes de morir prefiero la muerte", de Malena Chabrol, también acompañado por un encuentro con la directora.

Horarios y servicios para los visitantes

Durante esta segunda jornada, todos los sectores de exposición permanecerán abiertos desde las 14 hasta las 23 horas.

Los espacios gastronómicos, que incluyen cafeterías, restaurantes, ranchos, food trucks y patio cervecero, brindarán atención desde el mediodía hasta las 3 de la madrugada, permitiendo que el público pueda permanecer en el predio durante toda la programación artística.