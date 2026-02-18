Poncho 2026: presentaron el logo de la fiesta mayor de los catamarqueños

La provincia de Catamarca ha comenzado a desandar oficialmente el camino hacia su evento más emblemático. La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho se prepara para celebrar su 55.º edición, la cual tendrá lugar del 17 al 26 de julio de 2026 en la capital provincial. En este contexto de anticipación, las autoridades han revelado la nueva identidad visual que acompañará al festival, una propuesta que trasciende lo meramente estético para posicionarse bajo el concepto troncal de "identidad en movimiento".

Esta renovación no es un hecho aislado, sino que expresa el presente de una festividad que crece, evoluciona y se proyecta como un motor de desarrollo. Cada año, el Poncho logra congregar a artesanos, artistas, productores, turistas y a la comunidad catamarqueña en su totalidad, consolidando un espacio vivo que impulsa el crecimiento cultural, social y económico de la región. Ese flujo constante de personas y saberes es, precisamente, el eje del sistema visual que hoy se presenta ante la sociedad.

El diseño de Mariano Perrotta

El desarrollo de la nueva imagen estuvo a cargo del diseñador gráfico Mariano Perrotta, integrante del Grupo Cactus. La elección de los recursos visuales no fue azarosa; según explica el profesional, la línea es el elemento fundamental elegido para representar el movimiento. Se trata de un trazo continuo, preciso y uniforme que se encarga de organizar la geometría y transmitir un dinamismo que evoca múltiples dimensiones de la fiesta.

La propuesta visual se apoya en los siguientes pilares técnicos y narrativos:

Dinamismo lineal: Un sistema que emula el ritmo de la música, el recorrido de los visitantes y el crecimiento del territorio creativo.

Lógica precolombina: El comportamiento de las líneas retoma los patrones ancestrales, convirtiéndose en un recorrido organizado como un laberinto.

Fusión estética: Un puente que une la tradición andina con una estética contemporánea, permitiendo que el símbolo se mantenga activo y vigente.

La Chakana

En el corazón de la identidad del Poncho 2026 se mantiene la chakana como símbolo central. Su permanencia responde a una profunda raíz cultural andina y a su significado de equilibrio y conexión entre mundos. El diseño conserva su estructura escalonada y su centro neurálgico, reforzando la noción de comunidad que define a la fiesta.

Perrotta destaca que este símbolo funciona como un núcleo y punto de encuentro. Al transformarse en un sistema lineal, la chakana deja de ser una figura estática para convertirse en un flujo que simboliza el tejido artesanal, una de las actividades fundacionales de la celebración. Esta estructura organiza el espacio visual del mismo modo que el festival organiza la vida social de la provincia durante el mes de julio.

Un símbolo federal en un año especial

La identidad visual del Poncho 2026 incorpora, además, una dimensión política y social de carácter federal. El uso de los colores argentinos —celeste y blanco— no es circunstancial. Al entrelazarse las líneas de estos colores, se genera una lectura abstracta de la bandera nacional, subrayando que la fiesta es el punto de encuentro de todo el país.

Este refuerzo de la identidad nacional cobra especial relevancia en 2026, un año marcado por el mundial de fútbol y la expectativa de un gran flujo turístico. A este esquema cromático se suman detalles en dorado, una elección que busca:

Jerarquizar el oficio artesanal: Elevando el valor del trabajo manual de los maestros tejedores.

Homenajear la fibra de vicuña: El denominado "oro" textil de Catamarca, que otorga prestigio internacional a la provincia.

Proyección internacional

Desde el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca destacaron que esta nueva imagen sintetiza la capacidad del festival para trascender su propio territorio. La identidad visual acompaña a una fiesta que se expande y fortalece los vínculos entre Catamarca, Argentina y el mundo.

En definitiva, el sistema visual del Poncho 2026 no es solo una marca, sino un símbolo activo que representa a una industria cultural en plena expansión. Con la presentación de esta "identidad en movimiento", la 55.º edición comienza a latir, prometiendo diez días donde la tradición del tejido y la vanguardia del diseño se encontrarán una vez más en la capital catamarqueña.