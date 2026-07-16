Poncho Diseño celebra una década como espacio de creatividad e innovación

En el marco de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el Pabellón Poncho Diseño celebra sus primeros diez años de existencia consolidándose como el espacio dedicado al diseño de autor, un ámbito que a lo largo de esta década se ha convertido en una plataforma para la creatividad, la innovación y la producción independiente.

El aniversario encuentra al espacio con una propuesta renovada que busca fortalecer el vínculo entre el diseño contemporáneo y la identidad cultural. En esta edición, el pabellón se incorpora al concepto general de la Fiesta, "Identidad en Movimiento", una idea que atraviesa la propuesta expositiva e invita al público a descubrir cómo el diseño puede dialogar con los oficios, las tradiciones y las expresiones culturales desde una mirada actual.

A diez años de su creación, Poncho Diseño reafirma así su lugar dentro de la Fiesta del Poncho como un escenario destinado a visibilizar el trabajo de diseñadores que desarrollan propuestas originales, poniendo en valor los procesos creativos y la diversidad de lenguajes que caracterizan al diseño de autor.

Un recorrido que une identidad, cultura y diseño

La propuesta del pabellón fue concebida para ofrecer al visitante una experiencia de recorrido abierta y dinámica. A través de ese itinerario, el público podrá acercarse a las distintas expresiones del diseño contemporáneo y conocer las colecciones desarrolladas por creadores de diferentes puntos del país.

En esta oportunidad, el espacio reúne a 34 diseñadores provenientes de Catamarca y de otras provincias argentinas, quienes presentan trabajos que reflejan distintas formas de interpretar la identidad a través de materiales, técnicas y recursos creativos.

Cada una de las piezas exhibidas representa el resultado de un proceso de creación propio, en el que la innovación se combina con elementos identitarios para dar forma a propuestas originales. De este modo, el pabellón propone un diálogo permanente entre las tradiciones, los oficios y las nuevas formas de expresión del diseño contemporáneo.

Diversidad de propuestas

La convocatoria reúne una amplia variedad de disciplinas vinculadas al diseño de autor, permitiendo que el visitante encuentre propuestas que abarcan distintos campos de producción. Entre las expresiones presentes en esta edición se destacan:

Diseño textil e indumentaria.

Objetos de diseño.

Joyería.

Accesorios.

Marroquinería.

Artes visuales.

La diversidad de estas propuestas refleja las distintas miradas que conviven dentro del diseño de autor y pone de manifiesto el trabajo creativo que cada diseñador desarrolla mediante materiales, técnicas y lenguajes contemporáneos.

Cada colección exhibida constituye una expresión de identidad propia y forma parte de un espacio pensado para favorecer el encuentro entre los creadores y el público.

Una arquitectura pensada para la experiencia

Uno de los principales rasgos de esta edición es la renovación de la arquitectura del pabellón, concebida para generar un recorrido más fluido y una experiencia más integrada. El espacio presenta una arquitectura abierta, conformada por stands modulares que unifican la exhibición de las obras, el mobiliario y la iluminación bajo una misma imagen.

La propuesta busca facilitar la circulación de los visitantes y permitir una mejor apreciación de cada una de las colecciones presentadas por los diseñadores participantes.

Como parte de esta renovación, el pabellón incorpora además un café-bar, pensado como un espacio de encuentro donde el público podrá detenerse, compartir y disfrutar del ambiente creativo que caracteriza a Poncho Diseño.

Una intervención inspirada en el poncho

El ingreso al pabellón también forma parte de la experiencia diseñada para esta edición. El acceso propone una intervención inspirada en el entramado del tejido artesanal del poncho, reinterpretado mediante una estética contemporánea que dialoga con la identidad visual elegida para esta edición de la Fiesta.

Ese recurso funciona como punto de partida para un recorrido que invita a explorar cada propuesta con libertad, descubrir nuevas expresiones del diseño y acercarse a los procesos creativos que dieron origen a cada colección.

La propuesta busca que el visitante no sólo observe las piezas expuestas, sino que también pueda comprender el trabajo creativo que existe detrás de cada una de ellas.

Un espacio consolidado

Al cumplir una década de trayectoria, Poncho Diseño reafirma su presencia dentro de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho como un ámbito en el que se entrelazan el diseño, la cultura y la identidad.

La celebración de estos diez años encuentra al pabellón consolidado como un espacio que reúne propuestas originales y que ofrece al público la posibilidad de conocer el trabajo de diseñadores independientes provenientes de Catamarca y de otras provincias del país.

Con una propuesta renovada, una arquitectura abierta, nuevos espacios de encuentro y una convocatoria que reúne múltiples disciplinas del diseño de autor, el pabellón se integra al concepto "Identidad en Movimiento", fortaleciendo el vínculo entre la creatividad contemporánea y las expresiones culturales que forman parte de la Fiesta del Poncho.