"Por los caminos del Beato": más de 80 personas pedalearon en la quinta peregrinación ciclística

Con mucha fe, alegría y espíritu comunitario, más de 80 personas participaron este sábado de la quinta edición de la peregrinación ciclística denominada "Por los caminos del Beato", una propuesta realizada en el marco del 5° aniversario de la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú.

La iniciativa volvió a unir dos localidades vinculadas con la historia y la vida del religioso catamarqueño. Los participantes partieron desde La Puerta y recorrieron en bicicleta el trayecto hasta el Templo de Piedra Blanca, donde fueron recibidos en el marco de las actividades organizadas por la Parroquia San José.

La biciperegrinación se desarrolló además en coincidencia con el inicio del septenario por el quinto aniversario de la Beatificación, sumando una nueva edición de una propuesta que convoca a los fieles a recorrer en comunidad los caminos asociados a la figura del Beato Mamerto Esquiú.

Un recorrido marcado por la fe y la participación

Más de 80 ciclistas formaron parte de esta quinta edición, que reunió a niños, jóvenes y adultos. Cada uno de ellos decidió sumarse a la travesía como una manera especial de rendir homenaje al Beato catamarqueño. El recorrido comenzó en La Puerta y tuvo como destino el Templo de Piedra Blanca. A lo largo de la jornada, la propuesta combinó el espíritu de peregrinación con la participación comunitaria, en el marco de las celebraciones religiosas previstas por el aniversario de la Beatificación.

La llegada de los ciclistas al templo se integró a las actividades organizadas por la Parroquia San José, dando continuidad a una jornada que reunió a distintos grupos y familias en torno a la devoción por Fray Mamerto Esquiú.

La convocatoria volvió a demostrar una amplia participación de personas de diferentes edades, que compartieron el recorrido en bicicleta y culminaron la peregrinación en uno de los espacios centrales de las actividades programadas para el inicio del septenario.

La quinta edición de "Por los caminos del Beato"

La peregrinación ciclística llegó este año a su quinta edición bajo el nombre "Por los caminos del Beato". La propuesta tuvo como eje la unión entre localidades vinculadas con la historia y la vida del religioso catamarqueño y, en esta oportunidad, volvió a concretarse en un contexto especialmente significativo: las celebraciones por el 5° aniversario de su Beatificación.

La llegada al Templo de Piedra Blanca permitió a los participantes sumarse a las actividades que se desarrollaron durante la tarde y la noche como parte de la programación especial.

Una jornada con los niños de la Catequesis

La propuesta religiosa y comunitaria también contó con una destacada participación de los niños de la Catequesis, junto con sus familias y catequistas. La jornada incorporó actividades destinadas a generar un espacio de encuentro y celebración. Entre ellas se preparó una animación a cargo del grupo SHALOM y una chocolatada para celebrar el Día del Niño.

De esta manera, la programación reunió a los ciclistas que participaron de la peregrinación y a las familias que se acercaron para formar parte de las actividades previstas en el inicio de las celebraciones. El clima de encuentro se extendió durante la tarde, combinando las propuestas destinadas a los niños y las familias con los momentos centrales de oración y celebración religiosa.

El inicio de la Novena y la Santa Misa

Luego de la llegada de los peregrinos y del desarrollo de las actividades comunitarias, la jornada continuó con el inicio de las celebraciones religiosas en honor al Beato Mamerto Esquiú. A las 18 horas, los participantes tomaron parte del inicio de la Novena al Beato, en el marco de la preparación por el 5° aniversario de la Beatificación.

Posteriormente, a las 19 horas, se celebró la Santa Misa, completando una jornada atravesada por la fe, la presencia de las familias y la devoción al Beato Esquiú. El cronograma permitió que la llegada de los más de 80 ciclistas se integrara a una celebración más amplia, en la que también participaron los niños de la Catequesis, sus familias y los catequistas.