Por la deuda de dos empresas, la UTA en estado de alerta y movilización

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional Catamarca-La Rioja, se declaró en estado de alerta y movilización ante la falta de pago de los salarios correspondientes a agosto y septiembre de 2026 por parte de las empresas de transporte La Rubí SRL y Líneas GM SRL. Según denunció la organización gremial, las firmas no abonaron los haberes conforme a las escalas salariales vigentes, una situación que motivó la presentación formal ante las autoridades laborales de la provincia.

La medida fue comunicada a la Dirección Provincial de Inspección Laboral de Catamarca, mediante un documento que ingresó este jueves. En esa presentación, el sindicato expuso su reclamo por el incumplimiento de las obligaciones salariales atribuidas a ambas empresas y dejó planteada su posición frente a la falta de regularización de los pagos.

El conflicto se centra en los haberes de dos meses consecutivos y en la aplicación de las escalas salariales que, de acuerdo con la UTA, debían respetarse. La organización sostiene que las empresas no cumplieron con las condiciones establecidas y que esa situación exige una respuesta para garantizar el cumplimiento de lo acordado.

La declaración de alerta y movilización constituye, en este contexto, una advertencia sindical ante la continuidad del incumplimiento denunciado. La UTA anticipó que mantendrá esta posición hasta que las empresas regularicen la situación salarial y cumplan con los compromisos asumidos.

El acta acuerdo, en el centro de la controversia

Uno de los principales argumentos expuestos por la organización gremial en su presentación es el presunto incumplimiento de un acta acuerdo firmada y homologada por las autoridades competentes.

Según la nota presentada ante la Dirección Provincial de Inspección Laboral, La Rubí SRL y Líneas GM SRL no habrían respetado lo establecido en ese instrumento, que constituye el punto de referencia señalado por el sindicato para fundamentar su reclamo.

La UTA sostiene que los pagos debían realizarse de acuerdo con las escalas salariales vigentes y que las obligaciones correspondientes a agosto y septiembre de 2026 no fueron cumplidas en esos términos. Por esa razón, la organización decidió formalizar la denuncia ante el organismo laboral provincial y comunicar el inicio de un período de alerta y movilización.

En ese marco, el sindicato reclama que las firmas respeten lo acordado y regularicen los salarios pendientes conforme a las condiciones salariales vigentes. La resolución del conflicto, según la postura expresada por la organización, depende del cumplimiento de esos compromisos.

Alerta y movilización

La decisión de la UTA no se limita a la presentación efectuada ante las autoridades laborales. El gremio también anunció que mantendrá el estado de alerta y movilización hasta que La Rubí SRL y Líneas GM SRL cumplan con lo acordado.

La medida expresa la posición de la organización frente a la deuda salarial denunciada y funciona como una advertencia sobre la posibilidad de profundizar el conflicto si no se alcanza una solución.

En su comunicado, la UTA dejó en claro que espera que las empresas regularicen los pagos y respeten las condiciones establecidas en el acta acuerdo. Al mismo tiempo, anticipó que no descarta recurrir a medidas de fuerza para hacer valer los derechos que considera vulnerados. La advertencia introduce la posibilidad de nuevas acciones sindicales si la situación continúa sin resolverse. Sin embargo, en la información difundida no se precisaron fechas, modalidades ni alcances de eventuales medidas de fuerza.

El gremio condicionó la continuidad de su estado de alerta y movilización al cumplimiento de las obligaciones salariales por parte de las empresas involucradas.