Por tercera semana consecutiva bajaron los casos de dengue y son 82 en Catamarca

Sigue la tendencia a la baja, de la mano de las condiciones climáticas y de los mismos valores que se vienen registrando a nivel nacional. Por eso en nuestra provincia también se observa un descenso en los casos de dengue por tercera semana consecutiva. Así se refleja en el informe brindado por la Dirección Provincial de Epidemiología del Ministerio de Salud, donde se marca que en la última semana se detectaron 82 casos positivos en la provincia.

Del total de los casos, el detalle indica que los mismos se dieron en el departamento Andalgalá con 1 positivo y el mismo valor se replica Capayán. La Capital sigue estando al frente con 65 a contagios y le siguen La Paz con 6, 1 en Pomán, 1 en Santa Rosa y 7 en Valle Viejo. En cuanto a la procedencia de los casos, 7 son importados, 50 se consideran autóctonos y 25 se encuentran en investigación.

El serotipo identificado en el total de los casos confirmados sigue siendo el DEN-2, a excepción de tres casos detectados del serotipo DEN-1: uno perteneciente al departamento Valle Viejo, con antecedente de viaje a Paraguay. Dos pertenecientes a Capital, del cual uno cuenta con antecedente de viaje a Buenos Aires y el otro con antecedente de viaje en investigación. El rango de edad de las personas afectadas es de 1 a 91 años, con una media de 37 años.

Las razones

Según los expertos, la llegada del frío al país incide en el descenso de los casos. Días atrás, Favio Crudo, médico infectólogo y epidemiólogo de la Fundación Mundo Sano y de la Asociación para el Desarrollo Sanitario Regional (ADESAR), indicó: “El mosquito Aedes aegypti depende mucho de la temperatura. El frío acorta la vida del mosquito y disminuye la chance de que pueda contagiar y que se pueda cubrir todo el ciclo de tomar la infección de una persona y transmitirla a otra”.

En la misma línea fue el virólogo de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano, quien aportó: “Cuando lleguemos a los fríos más invernales en Argentina, y eso generalmente sucede en el mes de mayo, el brote actual de dengue va a terminar, porque los mosquitos no se siguen reproduciendo. Al no tener mosquitos, no va a haber transmisión”.