Por una medida gremial, Aerolíneas Argentinas reprogramó un centenar de vuelos

Aerolíneas Argentinas anunció este jueves la reprogramación de un centenar de vuelos previstos para el viernes a raíz de la medida de fuerza anunciada por los controladores aéreos nucleados en la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Apetsa) por reclamos salariales.



Debido a la protesta, la línea de bandera comunicó que debió reprogramar 101 salidas, en principio con una afectación no mayor a las 2 horas.



Esta situación alcanza a más de 12.000 pasajeros que están siendo notificados a través del correo electrónico que hayan registrado en la reserva.



No obstante lo anunciado, Aerolíneas advirtió que los vuelos de la compañía "podrán verse afectados por eventuales reprogramaciones en los días sucesivos" a la medida de fuerza que se iniciará este viernes.



Por eso, se recomienda a los pasajeros chequear el estado de su vuelo a través de la web de la empresa



“Este tipo de medidas echan por la borda buena parte del esfuerzo que todos los actores de la industria venimos haciendo para sostener la operación y los puestos de trabajo en un contexto tan difícil como fue el de los últimos dos años", señaló el presidente de Aerolíneas, Pablo Ceriani.



En ese sentido, el funcionario agregó: "Esperamos que la medida sea revisada y que no afecte el fin de semana largo de carnaval que es una fecha muy importante para la industria turística del país”-



Los vuelos reprogramados son principalmente de la red doméstica y afecta 40 salidas desde aeroparque metropolitano Jorge Newbery, 4 salidas desde el aeropuerto de Ezeiza y 57 vuelos desde el interior del país.



El miércoles, los controladores nucleados en Atepsa anunciaron que "a partir del 18 de febrero retomarán de manera progresiva las medidas legítimas de acción gremial que incluirán la suspensión de las autorizaciones de despegue de vuelos comerciales, carga y aviación en general en todo el territorio nacional".