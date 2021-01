Postergaron sin fecha definida el acto de beatificación de Fray Mamerto Esquiú

El obispo de Catamarca, Mons. Luis Urban, y la Comisión Central organizadora de la ceremonia de beatificación de Fray Mamerto Esquiú confirmaron este miércoles que el acto, previsto para el 13 de marzo de este año, fue postergado para fecha a definir, atendiendo a la situación sanitaria por el Covid-19.

Tal decisión fue tomada en diálogo y comunión con la Congregación para las Causas de los Santos en Roma; el Nuncio Apostólico en Argentina, Mons. Miroslaw Adamczyk; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Mons. Oscar Ojea; el obispo Metropolitano, Mons. Mario Cargnello; y el ministro de la provincia Franciscana de la Asunción de la Santísima Virgen del Río de la Plata -Orden de los Frailes Menores-, Fray Emilio Luis Andrada.

"Las autoridades eclesiásticas estimaron conveniente esperar un momento más propicio para que el Pueblo de Dios pueda participar de manera presencial -además de la modalidad virtual- de este acontecimiento histórico para nuestra Comunidad Diocesana, en unidad con la Iglesia que peregrina en Argentina y el mundo", señalaron en un comunicado difundido por la Iglesia.

Conocida la noticia de la postergación de la Beatificación, desde la Comisión central que trabaja para concretar esta importante celebración, se aclaró que el proceso de la causa continúa sin modificación y que, por lo tanto el fraile catamarqueño permanece en su condición de beato y que lo único que se cambia es la fecha de la misa que hace pública esta condición en la Iglesia Católica.

Al ser consultado el Padre Julio Murúa, Vicario General de la Diócesis y presidente de la Comisión diocesana para la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú, señaló que la decisión de la postergación se vino conversando y analizando luego que se conociera que con este cuadro de avance del Covid-19, el delegado papal no iba a poder estar presente el 13 de Mazo. “Luego el Nuncio Apostólico se interesó aún más en el tema y él mismo propuso que si no se podía venir, era bueno pensar en que se postergara. Nosotros de entrada pensamos que no, porque la fecha había sido fijada desde Roma pero el mismo Nuncio, que es quien hace de enlace entre la Santa Sede, el Gobierno nacional y la Iglesia argentina, nos lo volvió a proponer. Y a partir de ahí se deliberó entre varios obispos y los superiores mismos de la Congregación franciscana, y se estuvo de acuerdo”.

Sobre la fecha, esta podría analizarse en febrero en la próxima reunión de la Conferencia Episcopal, donde sería, según lo indicado por el Padre Murúa, posible que se formulen propuestas.

En cuanto al Año de Fray Mamerto Esquiú, que el pasado 10 de Enero en el Suncho se inició en nuestra diócesis, el Vicario General aclaró que este tiempo de preparación, oración y difusión de la vida del fraile, van a continuar. “De hecho se estaban realizando actividades a modo de seguir destacando la figura, la santidad de tal manera que se concientice e interiorice sobre nuestro beato”.