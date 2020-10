Preocupante ausentismo virtual de docentes y alumnos

Semanas atrás, los colegios privados dieron el alerta sobre la baja conexión que se viene percibiendo de los alumnos. Las razones, en este caso, eran el estrés y el impacto anímico de la cuarentena en el alumnado. Ahora, el sector estatal declara una situación similar, con el agravante que a los estudiantes se suman también los docentes. Más del 52 % del sector secundario a nivel provincial no estaría participando de las clases virtuales. La profesora Patricia Álvarez, directora del Nivel Secundario, confirmó este dato y dio a conocer que idéntica situación se da con docentes que han dejado de intervenir en el proceso educativo durante la cuarentena.

En cuanto a los factores que llevaron a esto, la funcionaria comentó que son muchos y acotó: “Uno de ellos es la conectividad. Son muchas las familias numerosas y alumnos de distintos niveles y con distintas situaciones económicas. En este caso, se ha visto que se ha priorizado que los más grandecitos comiencen a ayudar con la economía del lugar”.

En cuanto al aspecto docente, Álvarez confirmó “que también hay docentes que han desaparecido del sistema. Es decir, que no están brindando un servicio a sus alumnos. Desconocemos las causales y es trabajo de los directores ir y conocer qué está pasando con cada uno de los docentes”. La responsable del Nivel Secundario apuntó que esta situación es grave, por cuanto quienes no cumplen con su tarea, igualmente siguen percibiendo sus haberes sin ninguna interrupción.



Promoción de alumnos

La directora adelantó que los jóvenes de primer a quinto año que no logren los objetivos de este año deberán promocionar el año de manera condicional y con un acompañamiento. En dos semanas, se conocerán detalles de esta instancia, mediante una resolución del Consejo Federal de Educación.

Patricia Álvarez aclaró, por lo tanto, que no habrá promoción automática y que no tener calificación no significa que no habrá evaluación. Y seguidamente, refirió: “De primero a quinto año, ellos van a finalizar su periodo tal cual dice la agenda en el mes de diciembre. Y aquellos alumnos que tengan los saberes mínimos van a pasar de forma condicional bajo la figura de promoción acompañada. Cada escuela va a trazar las estrategias en función del diagnóstico y contexto particular que tiene que ver con cada escuela. Y no va a haber evaluación. Esto se confundió con calificación”, finalizó.