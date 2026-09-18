Primaverita con chaparrones: así va a estar el clima en Catamarca

Catamarca transitará este viernes con condiciones de tiempo mayormente nublado durante gran parte de la jornada. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la nubosidad será protagonista desde la madrugada y hasta la tarde, mientras que en la noche aparece la posibilidad de chaparrones. Esta tendencia, salvo la inestabilidad, se mantendrá durante el finde en la previa de la llegada de la primavera. Esto se traduce en temperaturas cálidas y leve presencia del Innombrable.

Cómo comienza el día

Durante la madrugada ya el cielo se presentó mayormente nublado, con una temperatura de 14 grados. Con el avance de las horas, la mañana, mantendrá la condición de mayor nubosidad. La temperatura ascenderá bastante hasta llegar a los 25 grados.

El viento, en tanto, se mantendrá soplando desde el Norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. En este período no se prevén ráfagas.

Tarde de máxima y viento

El momento de mayor temperatura se registrará durante la tarde, cuando los termómetros podrían alcanzar los 30 grados, según el SMN. El cielo continuará mayormente nublado y la probabilidad de precipitaciones se mantienen bajas.

En cuanto al Innombrable, la dirección predominante cambiará hacia el Noreste (NE) pero igual intensidad que en la hora anterior. Además, el pronóstico contempla ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que será el período de la jornada con más intensidad del viento y por ello de mayor calidez.

Noche y posibilidad de chaparrones

Llegará la noche, la temperatura descenderá hasta los 24 grados y el panorama presentará un cambio respecto de las horas anteriores: se prevén chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones que se ubicará entre 10 y 40%.

El viento continuará proveniente del Noreste, aunque con una velocidad menor, estimada entre 13 y 22 km/h. Para este período no se anticipan ráfagas.

En resumen, el viernes se presentará con temperaturas casi calurosas, nubosidad persistente y un incremento de la intensidad del viento durante la tarde, mientras que la noche concentrará la mayor posibilidad de precipitaciones, con chaparrones y una probabilidad estimada de hasta el 40%.