Programa PIO: habrá cambios en la administración en las escuelas y piden por la comida de los docentes

Otra vez se puso plazo para que la aplicación de la Jornada completa o extendida se haga realidad, lo que sucederá justo cuando el ciclo lectivo esté a punto de terminar. Mientras esto se espera, se conoció que entre los “detalles” que se siguen trabajando está lo referido a los comedores escolares, en vista la extensión horaria en los establecimientos.

Durante la última reunión de paritaria, uno de los funcionarios presentes fue Marcelo Lobo, responsable del Programa PIO del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, quien dio detalles de la puesta en marcha de una prueba piloto, lo que resultó ser una novedad para la Intersindical docente que reclamó a las autoridades la falta de comunicación sobre este particular, respondiéndose que solo dos establecimientos estaban afectados, siendo estos la Esc. De Pozo El Mistol y la de Santa Rosa, ambas en Valle Viejo .

Este hecho vino a poner sobre la mesa lo puntual y fundamental que será de ahora en más, en función del sustancial cambio de modalidad, la alimentación en los niños estudiantes. Y en este sentido el funcionario del PIO apuntó que lo se está trabajando ahora es justamente ajustar lo relacionado a lo nutricional y a la variedad de lo que se va a servir a los chicos. Según lo indicado en esa reunión paritaria, el punto de análisis del programa se dio porque se han detectados escuelas con “menús monótonos” .

Lobo informó que este proceso de prueba piloto se extenderá hasta diciembre y solo tiene como objetivo reformular la calidad nutricional y, por otro lado, no menos sustancial “el manejo de los fondos ya no será material solo de los directivos”. Según lo dicho por el funcionario de Desarrollo Social, ahora será el director de la escuela junto a una comisión de padres “los que van a buscar lo que van a comprar y los que van a armar el menú, que será variado”.

Incluir al docente

Se debe observar que mientras se lleva a cabo esta prueba hasta la terminación del ciclo lectivo, en el medio ya se pondría en marcha la Jornada Completa, y que en la mayoría de los establecimientos que se aplicará están funcionando comedores.

Al respecto, mientras se siguen definiendo este y otros puntos, los gremios docentes solicitaron que la comida que se proporcione sea de “calidad y en cantidad” , solicitando también que los docentes sean incluidos en el listado, para evitar de esta manera que hagan un gasto aparte. “Los maestros que están cuidando a los alumnos en el horario del almuerzo tienen que hacer un aporte económico para poder estar con ellos, por lo que solicitamos se evalúe de que en el costo de Programa PIO, ellos sean incluidos”, apuntaron.

Marcelo Lobo no aseguró que esto pueda ser posible, pero adelantó que elevara la petición, no sin antes indicar que “los montos vienen determinados por años y por lo tanto sin inamovibles”.

Precarizados

Un punto no menor, que es lo que debería estar resuelto ahora que se pone en marcha en Noviembre la Jornada Completa, es la relación laboral de las personas que están a cargo de servicios generales y que usualmente son las encargadas de servir los alimentos.

En este sentido, la Intersindical puso el acento en los precarizados. “Se necesita personal para cumplir funciones específicas, porque hay trabajadores de servicios generales que se jubilan y no son reemplazados y esta tarea es cubierta por personal becado de algunas municipalidades, que no tienen competencias específicas en los comedores. Además, no se puede avalar el trabajo precarizado”.