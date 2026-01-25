Programa SUMAR: El "San Juan " logró un aumento del 161% en la recaudación de fondos nacionales

El Hospital San Juan Bautista informó que logró un incremento del 161% en la recaudación de fondos nacionales provenientes del Programa SUMAR, un resultado que fue atribuido a una gestión planificada, sostenida y comprometida, orientada a optimizar los procesos administrativos y fortalecer el trabajo cotidiano de los equipos de salud.

Desde la institución destacaron que este crecimiento en el ingreso de recursos no es un hecho aislado, sino el resultado de una estrategia de gestión que puso en valor tanto la atención sanitaria como el registro administrativo, entendido como una herramienta central dentro del cuidado integral de la salud. "Es el fruto de una gestión planificada, sostenida y comprometida, que puso en valor el trabajo cotidiano de los equipos y la importancia del registro administrativo como parte central del cuidado en salud", señalaron desde el nosocomio.

Según explicaron las autoridades hospitalarias, el incremento fue posible gracias a la implementación de un plan de ejecución específico, llevado adelante por la División de Facturación del hospital y la coordinación hospitalaria del Programa SUMAR, que se encuentra a cargo de la licenciada Laura Barrera. Este trabajo se desarrolló en articulación con los distintos servicios del hospital, que adecuaron sus prácticas a los indicadores establecidos por el programa nacional.

El Programa SUMAR es una política pública del Estado nacional que busca fortalecer el sistema de salud, garantizando el acceso a prestaciones de calidad para la población sin cobertura formal, y al mismo tiempo generando incentivos económicos para los establecimientos que cumplen con determinados objetivos sanitarios y administrativos. En este marco, el cumplimiento de los indicadores y el correcto registro de las prestaciones resultan claves para el ingreso de fondos.

Desde el Hospital San Juan Bautista remarcaron que el proceso implicó un trabajo articulado entre áreas asistenciales y administrativas, promoviendo una mirada integral de la gestión sanitaria. "Detrás de cada indicador alcanzado hay equipos que entienden que gestionar, registrar y cuidar forman parte del mismo proceso, y que ese compromiso se traduce en más recursos para el hospital", expresaron desde la institución.

Asimismo, destacaron que el fortalecimiento de los registros no solo impacta en la recaudación, sino que también mejora la planificación, el seguimiento de las prestaciones y la calidad de la atención brindada a la comunidad. En ese sentido, subrayaron que la gestión administrativa dejó de ser vista como una tarea secundaria para convertirse en una pieza estratégica dentro del funcionamiento hospitalario.

De acuerdo con los lineamientos del Programa SUMAR, los fondos recaudados tienen un destino específico y exclusivo: deben ser utilizados para la adquisición de equipamiento y la mejora de la infraestructura sanitaria. Esto permite generar mejoras concretas en los servicios de atención, fortalecer la capacidad operativa del hospital y optimizar los recursos disponibles dentro del sistema público de salud.

Desde el nosocomio señalaron que este incremento en la recaudación impacta de manera directa en la calidad de atención que se brinda a los pacientes, ya que posibilita inversiones en tecnología, insumos y obras necesarias para responder a la demanda creciente del sistema de salud. Además, remarcaron que una administración eficiente de los recursos contribuye a garantizar mayor equidad en el acceso a los servicios sanitarios.

Finalmente, las autoridades del Hospital San Juan Bautista destacaron que los resultados obtenidos consolidan una línea de trabajo basada en la planificación, la transparencia y el compromiso de los equipos, y reafirmaron la importancia de continuar fortaleciendo las políticas públicas que apuntan a mejorar el funcionamiento del sistema de salud y el acceso de la población a una atención de calidad.