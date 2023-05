Protesta de trabajadores del Canal de la Provincia

El Sindicato SATSAID seccional Catamarca, ante la falta de respuesta de las autoridades del directorio sobre mejoras laborales y salariales iniciaron este miércoles una prostesta frente a las instalaciones de Catamarca Radio y Televisión. La ruidosa manifestación se mantendrá hasta poder obtener soluciones o una nueva reunión con las autoridades. De momento,, la manifestación está previsto que se continue en horas de la tarde, mientras se analizan los pasos a seguir durante la semana entrante.

En tanto, Daniel Sager, representante del gremio, indicó que el pedido fundamental es por recategorizaciones, pase a Planta Permanente y entrega de indumentaria, mismos que se vienen solicitando no solo a la gestión actual sino también a las anteriores, sin respuesta ni avances al respecto. En diálogo con La Unión, el referente del sindicato dijo “hay falta de propuesta concretas que satisfagan a los trabajadores y aunque lo que se solicita, ya se hizo con gestiones anteriores, la actual conducción se había comprometido a solucionar estos temas pero no nos parece bien la forma en que lo vienen haciendo”. Foto Mauricio Espinoza / La Unión

Sager comentó que en cuanto a las recategorizaciones, a pesar de haber un reconocimiento de esta situación durante las reuniones previas donde se estuvo debatiendo estos puntos, “ahora la patronal sale con que va a recategorizar pero a quienes ellos quieran y bajos sus condiciones”. En cuanto al pase a Planta Permanente, la situación sería similar, porque ingresaron a tres trabajadores y dejar otro por fuera, sin dar explicaciones al respecto.

En cuanto a la ropa de trabajo dijo: “no se entregó ahora para el 5 de Mayo, como se había acordado y aún no hay fecha probable de cuándo esto podrá ser. Sobre esto, nuestra propuesta es que si no se puede avanzar con esa compra, se destine un monto para cada trabajador para que estos puedan comprar su indumentaria. Y de esto no hay novedad”. Respecto a la falta de programación en el horario de la tarde, el gremialista comentó: “Esto también es una preocupación dada la cantidad de trabajadores que hay y de la pasividad en ese horario por la falta de trabajo”.

Actualmente Catamarca Radio y Televisión tiene 55 empleados, de los cuales 35 son técnicos.