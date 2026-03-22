Qué anticipa el SMN para el otoño 2026 en Argentina y cómo será el clima

El otoño en la Argentina comenzó oficialmente el 20 de marzo de 2026 a las 11:46, momento en que se produjo el equinoccio según el Servicio de Hidrografía Naval. Este fenómeno astronómico, caracterizado por la incidencia perpendicular de los rayos solares sobre el ecuador, determina que el día y la noche tengan igual duración en todo el planeta.

El inicio de la estación no solo implica cambios visibles en el entorno natural, como la transformación del follaje o la disminución de las horas de luz, sino también una reorganización de las expectativas climáticas. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional publicó su informe estacional con proyecciones para el trimestre marzo-mayo, ofreciendo una herramienta clave para la planificación de actividades productivas, sociales y económicas.

Pronóstico de precipitaciones

El informe del Servicio Meteorológico Nacional traza un escenario heterogéneo en materia de precipitaciones, con diferencias claras según la región.

Entre los puntos más relevantes, se destacan:

Precipitaciones dentro de lo normal en: Centro y norte de la Patagonia La Pampa Buenos Aires El litoral Sectores del noreste argentino: este de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero

en: Mayor probabilidad de lluvias superiores a lo normal en: Noroeste Argentino Sur de la Patagonia

en: Precipitaciones normales o inferiores a la media en: Mendoza San Juan San Luis Córdoba Oeste de Santa Fe Sur de Santiago del Estero

en:

El organismo define el rango "normal" a partir de la división en terciles de los registros históricos, lo que implica que los valores esperados se ubican dentro de parámetros promedio para cada región.

Además, el informe aclara que en aquellas zonas donde no se asigna una categoría predominante, deben considerarse los valores climatológicos habituales del trimestre. También subraya que este tipo de pronóstico no permite anticipar la variabilidad interna del período.

Temperaturas: tendencia hacia valores superiores

En cuanto a la evolución térmica, el Servicio Meteorológico Nacional proyecta que amplias áreas del país registrarán temperaturas medias superiores a lo normal.

Las regiones con mayor probabilidad de presentar valores elevados son:

Sur de la Patagonia

Noroeste Argentino

Córdoba

Santiago del Estero

Oeste de Santa Fe

Oeste de Chaco

Oeste de Formosa

En estas zonas, el tercil superior implica registros cercanos a 0,5 °C por encima del promedio histórico, aunque esta referencia puede variar según la región y la serie de datos utilizada.

Por otro lado, se prevé un escenario de temperaturas normales o superiores a la media en:

Centro y norte de la Patagonia

Región de Cuyo

La Pampa

Buenos Aires

El litoral

El organismo advierte que, pese a la tendencia general, no se descartan episodios aislados de calor o frío, producto de oscilaciones subestacionales y fenómenos de escala sinóptica.

Un otoño bajo análisis permanente

El otoño 2026 se perfila, según el informe, como una estación atravesada por contrastes regionales en las precipitaciones y una tendencia general hacia temperaturas superiores a la media. Sin embargo, la naturaleza probabilística del pronóstico obliga a una lectura contextual y dinámica.

En este escenario, el seguimiento continuo de la información meteorológica se vuelve un componente central para anticipar impactos y ajustar decisiones en sectores que dependen directamente del clima. El cambio de estación, marcado por el equinoccio, no solo inaugura una nueva etapa del calendario, sino también un período de observación constante sobre la evolución de las condiciones atmosféricas en todo el país.