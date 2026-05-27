¿Qué es "ECOS"?, la serie de la polémica del tránsito y los paisajes de Catamarca

Los paisajes de Catamarca comenzaron oficialmente a convertirse en parte central de una nueva producción audiovisual con el inicio del rodaje de "ECOS", una serie que propone llevar la geografía, la cultura y la identidad provincial al lenguaje cinematográfico y televisivo.

La puesta en marcha de las grabaciones marca un nuevo paso para el desarrollo de la industria audiovisual local y coloca nuevamente a la provincia como escenario de producciones de alcance nacional.Con cámaras ya en funcionamiento y distintos equipos técnicos desplegados en territorio catamarqueño, el proyecto busca transformar los paisajes naturales en protagonistas visuales de una historia construida desde una mirada profundamente vinculada al territorio.

La serie apuesta además a fortalecer la participación local, tanto desde lo artístico como desde lo técnico, mediante un elenco integrado por actores catamarqueños y una estructura de producción articulada con organizaciones y organismos de la provincia.

Entre experiencia audiovisual y arraigo territorial

"ECOS" es una coproducción desarrollada por la Cooperativa de Trabajo La Mulita y la productora Embajada, en una alianza que combina experiencia en la industria audiovisual nacional con un fuerte conocimiento del territorio provincial.

Desde Embajada impulsan el proyecto aportando su trayectoria en producción y su vínculo con distintos sectores de la industria audiovisual. La productora también suma al proyecto el acompañamiento de aliados estratégicos, entre ellos la reconocida marca Sony, que forma parte del esquema de apoyo técnico y productivo.

Por su parte, la Cooperativa La Mulita desempeña un rol central en la organización y ejecución del rodaje dentro de Catamarca. Su participación abarca tareas vinculadas a:

Gestión territorial

Articulación institucional

Coordinación de equipos técnicos

Vinculación con comunidades locales

Organización de locaciones

La presencia activa de La Mulita permite sostener una impronta fuertemente vinculada a la identidad provincial y garantizar una conexión directa entre la producción y el territorio donde se desarrolla.

El objetivo de fortalecer la industria audiovisual provincial

El proyecto también cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia.

La participación estatal se enmarca dentro de las políticas orientadas a fortalecer la industria audiovisual provincial y generar nuevas oportunidades vinculadas al sector cultural y productivo. La articulación entre el sector público y privado aparece como uno de los pilares del proyecto, que busca consolidar a la provincia dentro del mapa audiovisual argentino a partir de sus recursos naturales, culturales y humanos.

El acompañamiento de los municipios

Además del respaldo provincial, la serie cuenta con colaboración de distintos municipios que participan activamente en la logística y organización territorial del rodaje. La Municipalidad de la Capital brinda apoyo operativo y coordinación para facilitar el desarrollo de las grabaciones en las distintas locaciones previstas.

A ello se suma también el acompañamiento de las municipalidades de Londres y Puerta de Corral Quemado, localidades que forman parte del despliegue territorial de la serie y que aportan escenarios naturales y culturales para la producción.

La participación de estos municipios fortalece el carácter federal y territorial del proyecto, al tiempo que permite integrar distintas regiones de la provincia dentro de la narrativa visual de "ECOS".

Los paisajes como protagonistas centrales

Uno de los principales ejes de la producción está centrado en la utilización de los escenarios naturales catamarqueños como parte esencial de la construcción estética de la serie.

Los paisajes de la provincia no aparecen únicamente como fondo visual, sino como protagonistas que aportan identidad y profundidad a la propuesta audiovisual. La iniciativa busca poner en valor:

La geografía provincial

La riqueza cultural

Las comunidades locales

El talento artístico catamarqueño

Con esta apuesta, "ECOS" intenta construir una narrativa donde el territorio tenga un rol central y donde la identidad provincial quede reflejada en cada una de las escenas del rodaje.