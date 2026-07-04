Qué es la pajaguá mascada de Paraguay: las croquetas de carne que pocos conocen y se hacen en 8 pasos

La pajaguá mascada, también conocida como payaguá mascada o lampreado, es una comida típica de Paraguay que combina dos ingredientes muy presentes en su gastronomía: la mandioca y la carne vacuna. Se prepara en forma de tortitas o croquetas aplastadas y luego se fríe hasta que queden bien doradas.

Aunque no es tan conocida fuera de Paraguay como la chipa o la sopa paraguaya, se trata de una receta muy popular por su sabor intenso, su textura crocante y su capacidad para rendir varias porciones con ingredientes simples.

Ingredientes

1 kilo de mandioca .

. 500 gramos de carne molida .

. 1 cebolla picada.

2 dientes de ajo picados.

2 cebollas de verdeo.

1 hoja de laurel.

½ cucharadita de comino.

Perejil picado.

Sal y pimienta, a gusto.

Aceite para freír.

El paso a paso

Pelar la mandioca, cortarla en trozos y hervirla en agua con sal hasta que esté bien tierna. Escurrir la mandioca y pisarla en caliente hasta formar un puré espeso y sin grumos grandes. En una sartén, rehogar la cebolla y el ajo con un poco de aceite hasta que estén transparentes. Agregar la carne molida, condimentar con sal, pimienta, comino y laurel, y cocinar hasta que esté bien hecha. Sumar la cebolla de verdeo y el perejil picado, mezclar y retirar del fuego. Unir la carne cocida con el puré de mandioca hasta formar una masa compacta. Tomar porciones de la mezcla, formar tortitas medianas y aplastarlas ligeramente con las manos. Freírlas en aceite caliente hasta que estén doradas de ambos lados. También pueden cocinarse al horno o en freidora de aire para una versión más liviana.

La clave para que la pajaguá mascada no se rompa está en pisar la mandioca cuando todavía está caliente y lograr una masa firme antes de formar las croquetas. Si queda demasiado húmeda, se puede sumar una pequeña cantidad de harina o almidón de mandioca para darle más consistencia.

Esta receta puede servirse sola, con ensalada fresca, salsa picante o una guarnición simple. Por su combinación de carne y mandioca, resulta un plato contundente, económico y muy representativo de la cocina paraguaya.