Qué significa que la planta de ruda florezca en tu casa, según el Feng Shui

La ruda no es solo una planta, sino que para muchas personas se considera como un amuleto contra las malas vibras. Desde siempre se la asoció con la protección espiritual y la limpieza de energías negativas. Por eso, cuando florece, para el Feng Shui tiene un significado especial.

Para esta técnica milenaria, la ruda es una aliada clave para quienes buscan un ambiente equilibrado y libre de malas energías. Ubicarla cerca de la entrada, en patios o balcones, funciona como un escudo natural que ayuda a cortar rachas negativas y bloqueos.

Qué simboliza la ruda para el Feng Shui

Protección contra energías negativas

Limpieza espiritual del ambiente

Corte de malas rachas

Fortaleza y renovación energética

Qué significa que la ruda florezca

Que la ruda florezca no es algo que pase todos los días. Y cuando ocurre, el Feng Shui lo interpreta como una señal muy positiva:

Energía negativa neutralizada: la planta cumplió su función protectora.

Ambiente equilibrado: hay armonía y buen flujo de energía en el hogar.

Renovación espiritual: se abre una etapa más liviana y positiva.

Protección fortalecida: la ruda está en su punto más fuerte.

En pocas palabras, si tu ruda floreció, es una señal de que tu casa está limpia y protegida.

Más allá de lo espiritual, hay un detalle importante, esta planta es resistente, pero su floración suele indicar que está entrando en una etapa más madura. Algunas personas creen que, después de florecer, puede necesitar renovación o cuidados extra para seguir fuerte.

Eso sí, su aroma intenso sigue cumpliendo su función protectora, incluso cuando está en flor.

Consejos para potenciar la energía de la ruda en tu hogar