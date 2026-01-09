Salud Mental lanza "Verano Cuidado", una estrategia para promover el bienestar emocional

Con el objetivo de promover el cuidado integral de la salud mental durante la temporada de verano, el Ministerio de Salud de la provincia lanzará el programa "Verano Cuidado: cuidar la salud mental también es parte del descanso", una iniciativa orientada a la prevención y la sensibilización comunitaria a través de intervenciones en espacios públicos.

La propuesta estará a cargo del equipo de Salud Mental del Ministerio y se desarrollará en distintos puntos de concurrencia masiva, con el propósito de acercar herramientas de cuidado, información y acompañamiento a la población general en un período del año que suele asociarse al ocio y al disfrute, pero que también puede implicar múltiples desafíos emocionales y sociales.

En ese marco, la directora de Políticas de Promoción, Prevención y Abordaje Comunitario, Carolina Álvarez, explicó que los meses de verano no siempre representan una etapa libre de tensiones. "Estos meses constituyen una época del año donde se asocia el descanso y el disfrute; sin embargo, también puede implicar cambios en las rutinas, incremento del consumo problemático, aislamiento social, exigencias económicas y conflictos interpersonales", señaló la funcionaria.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que el enfoque del programa parte de una mirada integral de la salud, entendida no solo como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar físico, mental y social. En ese sentido, el verano aparece como un momento clave para reforzar estrategias de prevención y promoción, especialmente en relación con el consumo de sustancias, el fortalecimiento de vínculos y la construcción de redes de apoyo.

Álvarez destacó que las acciones previstas se desarrollarán principalmente en espacios públicos, al considerar que estos ámbitos permiten un acceso más amplio y equitativo a la población. "Los espacios públicos se constituyen como territorios privilegiados de intervención, al permitir el acceso a la población general sin barreras institucionales, promoviendo el derecho a la salud y la construcción de lazos sociales", afirmó.

Según explicó, llevar las políticas de salud mental al territorio implica acercarse a las personas en sus contextos cotidianos, generar instancias de diálogo y habilitar espacios de escucha que no estén atravesados por la lógica hospitalaria o administrativa. "Se torna necesario promover espacios de cuidados que fortalezcan vínculos y redes de apoyo durante el verano", subrayó.

El programa "Verano Cuidado" apunta, además, a sensibilizar sobre los riesgos asociados al consumo problemático de alcohol y otras sustancias, una situación que suele intensificarse durante la temporada estival debido a celebraciones, reuniones sociales y mayor tiempo libre. En este sentido, las intervenciones buscarán brindar información clara y accesible, fomentar prácticas de autocuidado y promover decisiones responsables.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron que la iniciativa se inscribe en una política sostenida de fortalecimiento de la salud mental comunitaria, con un enfoque preventivo y de promoción de derechos. El objetivo es reducir estigmas, visibilizar problemáticas muchas veces silenciadas y acercar recursos de orientación y acompañamiento a quienes los necesiten.

Finalmente, se destacó que "Verano Cuidado" busca instalar el mensaje de que el descanso y el disfrute también requieren atención emocional, y que cuidar la salud mental es una responsabilidad colectiva que se construye en comunidad, especialmente en momentos del año donde las dinámicas sociales y personales se ven modificadas.