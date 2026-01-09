Catamarca: secuestran cerca de 100 kilos de hojas de coca en un operativo policia

Un operativo de control vehicular realizado en el departamento Paclín culminó con el secuestro de aproximadamente 100 kilogramos de hojas de coca, en un procedimiento llevado adelante por personal de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Catamarca, con la posterior intervención de Gendarmería Nacional Argentina y del Juzgado Federal correspondiente.

Según la información oficial, el procedimiento se concretó durante la jornada de ayer, cuando efectivos policiales se encontraban realizando tareas de control vehicular e identificación de personas en el puesto fijo denominado La Atravesada, ubicado sobre una de las principales vías de circulación del departamento Paclín. Este tipo de controles forman parte de los operativos preventivos habituales destinados a garantizar la seguridad vial y detectar posibles infracciones o delitos vinculados al transporte irregular de mercadería.

En ese contexto, los uniformados procedieron a detener la marcha de una camioneta Volkswagen Amarok, que era conducida por un hombre mayor de edad, cuya identidad no fue informada oficialmente. Durante el control de rutina, el personal policial solicitó la documentación correspondiente del vehículo y del conductor, y luego realizó una inspección visual del rodado.

Fue en ese momento cuando los efectivos advirtieron la presencia de varios paquetes envueltos en papel de diario, ubicados en la parte trasera del vehículo. Ante la sospecha de que se tratara de una carga irregular, los policías profundizaron la inspección y constataron que los bultos contenían hojas de coca, con un peso estimado cercano a los 100 kilogramos.

Frente a esta situación, y conforme a los protocolos vigentes, el personal de la Dirección de Seguridad Vial dio inmediata intervención a sus pares de la Subcomisaría de Balcozna, dependencia que tiene jurisdicción en la zona. Asimismo, se solicitó la presencia de efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, en virtud de la competencia federal que rige sobre este tipo de sustancias.

Una vez en el lugar, el personal de Gendarmería procedió a verificar la carga y a realizar las actuaciones correspondientes, bajo las directivas del Juzgado Federal interviniente. La totalidad de las hojas de coca fue incautada y puesta a disposición de la Justicia, mientras se avanzó con las diligencias de rigor para determinar el origen, destino y finalidad del transporte de la mercadería.

Si bien la hoja de coca no constituye un estupefaciente en sí mismo, su transporte y comercialización fuera de los circuitos autorizados se encuentra regulado por la legislación vigente, lo que motiva la intervención de la Justicia Federal en estos casos. Las autoridades no brindaron mayores precisiones sobre la situación procesal del conductor, aunque se informó que quedó supeditado a la causa mientras continúa la investigación.

Desde la Policía de Catamarca destacaron la importancia de los controles vehiculares preventivos y la coordinación permanente con las fuerzas federales, subrayando que estos procedimientos permiten detectar maniobras irregulares y prevenir delitos vinculados al tráfico de sustancias y mercadería ilegal en rutas provinciales y nacionales.

El operativo en Paclín se suma a una serie de controles realizados en distintos puntos estratégicos del interior provincial, en el marco de una política de fortalecimiento de la seguridad vial y del control del tránsito interjurisdiccional, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado y garantizar el cumplimiento de la ley.