Reabren las escuelas: los gremios vuelven a poner dudas sobre el protocolo y reclaman las paritarias

Tras el anuncio del viernes pasado por parte del gobernador, Raúl Jalil, se conoció ayer por parte del Ministerio de Educación, el cronograma que este organismo ha establecido para el regreso de las actividades en los establecimientos educativos. Está previsto que hoy se reintegren los equipos directivos, administrativos, auxiliares docentes y personal de servicios generales. Ellos tendrán como tarea el relevamiento del edificio escolar, además de efectuar los ajustes vigentes en el protocolo sanitario, es decir, la limpieza, desinfección, desmalezamiento, refacciones edilicias y ejecución de medidas sanitarias vigentes. Luego, el 18 de agosto será el momento del regreso a clases presenciales en las escuelas rurales de periodo común y el 24, será el turno de las escuelas de periodo especial, además de los alumnos de 6to de Primaria, 6to de Secundaria y 4to de la EDJA (Educación de Jóvenes y Adultos), de toda la provincia.

Ante esto, los gremios docentes plantean dudas sobre los cuidados sanitarios, los insumos con los que contarán los docentes, el estado de los edificios escolares, sin olvidar el reclamo por el llamado a paritarias y el destrabe de la conciliación obligartoria. Para esto está previsto que se reúna hoy la Intersindical Docente, según lo adelantó a Diario LA UNIÓN, Juan Godoy, de SUTECA. Allí, se tratarán estos puntos y se hará un planteo en general sobre el regreso a clases. No obstante, el dirigente del sindicato de trabajadores de la educación de Catamarca aseguró que lo que está anunciando el Ministerio de Educación, en relación a la reapertura, “no es lo que acordamos”. En este punto, Godoy reitera que la prioridad es “la paritaria y destrabar la conciliación obligatoria”.

ATECA, por su parte, habló de “contradicción”, por cuanto relacionó la reapertura de las escuelas con reuniones, que justamente en la jornada de ayer fueron prohibidas desde Nación. “Las reuniones que se están convocando en las escuelas de toda la comunidad educativa, es decir, directivos, docentes y padres de los alumnos, hay información ahora que desde Nación no se permiten como tales. Esto porque estos ámbitos son propicios para el contagio. Entonces, hay que ver esta contradicción o incoherencia, porque en las escuelas va a haber mucha gente reunida y eso es un riesgo”, apuntó Jorge Molas.



Edificios

En cuando al estado de situación de los docentes y de los edificios escolares, el secretario adjunto de ATECA indicó que, aunque les enviaron desde Educación copia del protocolo, ellos tienen serias dudas que lo planteado allí se pueda cumplir. El gremialista hizo hincapié sobre el estado de los edificios escolares y planteó que las deficiencias siguen siendo las mismas, sin importar si la evaluación se hace sobre el estado antes o durante la misma pandemia. Al respecto, comentó: “En un análisis del estado de las escuelas en prepandemia, durante la pandemia y pospandemia, se ve que muchos establecimientos no estaban antes en condiciones y ahora, siguen igual”.

Molas, de recorrida este fin de semana en el interior provincial, aseguró, luego de dialogar con docentes de Belén y Andalgalá y teniendo además datos de la ciudad Capital, que “las escuelas no están listas, tanto desde el punto de vista edilicio como también del sanitario”. Ante esto, solicitó que desde el Gobierno “envíen todos los insumos para poder cumplir con el protocolo. Que no ocurra que los docentes sean siempre los que tienen que poner de su bolsillo para poder comprar los elementos de limpieza, y ahora, serán los barbijos o el alcohol en gel”.