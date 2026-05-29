Realizaron controles integrales de salud a estudiantes de la Escuela N°285 de Huillapima

El Ministerio de Salud de la Provincia desarrolló una jornada de controles integrales de salud destinada a estudiantes de primer grado de la Escuela Primaria N°285 de Huillapima, en el departamento Capayán. La iniciativa se enmarca dentro de las políticas impulsadas para fortalecer el trabajo articulado entre las áreas de Salud y Educación, con el objetivo de garantizar el cuidado y seguimiento sanitario de niños y niñas en edad escolar.

La actividad estuvo a cargo del equipo del Programa Nacional de Sanidad Escolar (PROSANE) junto con personal del CAPS de Huillapima, quienes llevaron adelante distintas evaluaciones y controles médicos sobre más de 30 estudiantes que asisten al establecimiento educativo.

La jornada sanitaria incluyó una serie de acciones orientadas tanto a la detección temprana de problemáticas de salud como a la promoción de hábitos preventivos y el fortalecimiento del acceso a controles médicos dentro del ámbito escolar.

Un abordaje integral para estudiantes de primer grado

Los equipos de salud desplegaron un operativo integral que contempló distintas áreas de atención y evaluación sanitaria. Las tareas estuvieron enfocadas especialmente en niños y niñas de primer grado, en una etapa considerada clave para el seguimiento del desarrollo físico y sanitario.

Entre los controles realizados se incluyeron:

Control clínico

Control odontológico

Evaluación antropométrica

Evaluación de agudeza visual

Vacunación

La intervención alcanzó a más de 30 estudiantes y formó parte de las acciones periódicas impulsadas por el PROSANE en distintos establecimientos educativos.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que estas actividades tienen como finalidad acercar la atención sanitaria al ámbito escolar y facilitar el acceso a controles preventivos en edades tempranas.

El rol del Programa Nacional de Sanidad Escolar

La jornada desarrollada en Huillapima estuvo coordinada por el equipo del Programa Nacional de Sanidad Escolar, una iniciativa que apunta a fortalecer el cuidado integral de niños y niñas dentro del sistema educativo.

El programa trabaja en articulación con instituciones escolares y centros de salud para garantizar controles periódicos y promover acciones preventivas vinculadas al bienestar físico y sanitario de los estudiantes. En este caso, el trabajo conjunto entre el PROSANE y el personal del CAPS de Huillapima permitió llevar adelante un abordaje integral que incluyó tanto evaluaciones generales como controles específicos vinculados a la salud bucal, la visión y el estado nutricional de los alumnos.

Las acciones impulsadas buscan además detectar tempranamente posibles problemáticas de salud que requieran seguimiento posterior o derivaciones para tratamientos específicos.

Prevención y promoción de la salud en el ámbito escolar

Desde el Ministerio de Salud explicaron que estos controles tienen como propósito dar una respuesta activa a las necesidades de atención de niños y niñas en edad escolar.

En ese sentido, remarcaron que el operativo sanitario apunta no solo a realizar diagnósticos preventivos, sino también a fortalecer estrategias de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

Articulación entre Salud y Educación

Uno de los ejes centrales de la jornada desarrollada en Huillapima fue el fortalecimiento del trabajo conjunto entre los ministerios de Salud y Educación. La iniciativa forma parte de una política orientada a consolidar estrategias integradas de cuidado que permitan intervenir de manera coordinada sobre las necesidades de niños y niñas en edad escolar.

La presencia de equipos sanitarios en las instituciones educativas busca consolidar un vínculo permanente entre ambos sistemas y generar espacios de seguimiento que acompañen el desarrollo de los estudiantes. Además de la realización de los controles, el abordaje contempla el seguimiento posterior y la resolución de las problemáticas que puedan detectarse durante las evaluaciones médicas.

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