Llegamos al viernes y así estará el tiempo en Catamarca

La provincia atravesará este viernes con marcadas condiciones meteorológicas estables, temperaturas moderadas y una escasa probabilidad de precipitaciones, tal y como ha sido a lo largo de la semana. De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, el día estará caracterizado por la presencia de neblina durante la madrugada, mientras que el resto del día el cielo se presentará mayormente nublado.

El informe detalla que no se esperan fenómenos climáticos significativos ni ráfagas de consideración a lo largo de toda la jornada, en un contexto de estabilidad atmosférica que abarcará las distintas franjas horarias del viernes.

Neblina y temperaturas bajas durante las primeras horas

La madrugada comenzó con condiciones de visibilidad reducida debido a la presencia de neblina. Para ese tramo del día la temperatura fue de 10 grados, acompañada por vientos leves provenientes del sudoeste, con velocidades muy leves.

Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán en cero, un porcentaje bajo que se repetirá durante toda la jornada, según el pronóstico oficial. Con el avance de la mañana, las condiciones de neblina continuarán presentes en distintos sectores de la provincia. La temperatura permanecerá en torno a los 12 grados, mientras que el viento rotará hacia el Sur y aumentará levemente su intensidad, alcanzando velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El reporte meteorológico anticipa así un inicio de jornada con ambiente fresco, humedad y circulación de viento leve, sin previsión de lluvias significativas ni cambios bruscos en las condiciones generales.

Una tarde mayormente nublada

Hacia la tarde, el panorama climático mostrará algunas variaciones respecto de las primeras horas del día. El cielo pasará a presentarse mayormente nublado, aunque sin probabilidades relevantes de precipitaciones.

En ese período se registrará la temperatura máxima prevista para la jornada, alcanzando los 22 grados, en un escenario de estabilidad y sin fenómenos de intensidad. El viento soplará desde el Norte, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora, manteniendo características moderadas y sin ráfagas reportadas por el informe oficial.

Noche estable y sin ráfagas

Durante la noche continuarán las condiciones de cielo mayormente nublado, en una jornada que cerrará sin cambios significativos respecto del comportamiento climático registrado durante la tarde. La temperatura descenderá hasta ubicarse cerca de los 18 grados, mientras que el viento predominante llegará desde el noreste, también con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El informe meteorológico no prevé ráfagas para ninguna de las franjas horarias del viernes, un dato que consolida el escenario de estabilidad previsto para toda la jornada en Catamarca.

