Reclamo en la "Jorge Newbery": "Tenemos que preservar a la docente y a los alumnos"

Tras la tensa situación que plantearon los padres en la Escuela Secundaria N°3 Jorge Newbery, esto en reclamo por posibles malos tratos de una docente de la institución, desde la dirección del establecimiento se trató calmar los ánimos y llevar tranquilidad a la comunidad.

Jorge Luis Barrionuevo, director de la escuela tras confirmar que se está asistiendo pedagógicamente a los alumnos y que la queja para con la profesora fue girada ya a las autoridades de Educación, puntualizó que el reclamo “es algo interno”. Así tomó distancia de la denuncia formulada por uno de los padres, quienes mantienen el reclamo por la remoción de la profesora de Inglés, señalada también por enviar videos de contenido privado a un chat de WhatsApp que compartía con los estudiantes menores de edad.

Barrionuevo, en pos de bajar la tensión refiriö a La Unión: “Este es un problema que se da dentro de la casa, y no queremos que se ventile, ni salga nada. Nosotros, no guste o no nos guste, tenemos que preservar al docente y a los alumnos. Y si viene un papá, tienen que entender que hay pasos administrativos, que no los podemos saltear”.

“Yo no puedo ir y desplazar a la docente” y dijo el directivo, quien además aclaró que esta situación fue explicada ya desde la Supervisión del área a los tutores que sostienen el reclamo del alejamiento de la profesora.

La solución propuesta, de momento y mientas se sustancian otros pasos administrativos, son clases de tutoría en Inglés, para de esta manera resolver la deficiencia en los contenidos. Además, se va a mantener la vigilancia durante el dictado de clases, para de esta manera tranquilizar a los padres sobre el abuso y los malos tratos.

Recordemos que la profesora de inglés, que está en el centro del conflicto, según testimonios de los tutores, habría adoptado prácticas inapropiadas y descalificadoras hacia los estudiantes, lo que llevó a un deterioro en el ambiente educativo y en la tranquilidad de los jóvenes. Una de las madres compartió con preocupación: "Cada vez que ella habla, hace que agachen la cabeza. Hay un nene al que le gritó en el oído y, aparte de eso, falta mucho, no les enseña, les manda videos y no está apta para mandar videos porque supuestamente ella es la profesora de Inglés, ella tiene que enseñar en el grado, no un video”.