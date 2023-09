Reclamo del personal no médico del "San Juan Bautista": habrá marcha y se suman adhesiones

Como viene sucediendo en los martes previos, los trabajadores no médicos que se desempeñan en el Hospital "San Juan Bautista" volvieron a manifestarse y en un importante número los agentes volvieron a pedir por un incremento salarial. La recomposición que solicitan es porque acusan que ellos no fueron beneficiados con los aumentos que el personal médico sí obtuvo. Sostienen que el grueso de los trabajadores del nosocomio capitalino realiza guardias más prolongadas y que los salarios no son proporcionales a esto.

Para seguir visibilizando esto, primero hubo asamblea y posteriormente una ruidosa manifestación en las afueras del hospital, donde el personal se quejó otra vez por el accionar de los gremios y los acuerdos que aceptaron, en desmedro de las categorías más bajas del escalafón sanitario.

Mientras transitan un quite de colaboración, denunciaron a La Unión sobre recortes de insumos básicos y apuntaron al acuerdo de los gremios oficialistas. "No queremos bonos y dádivas", sentenciaron. Ante esto y por la falta de respuesta, adelantaron que este jueves se van a movilizar a la Plaza 25 de Mayo a las 17.30 hs. "Que todo el mundo se levante", refirieron tras indicar que a la convocatoria se van a sumar los trabajadores del ministerio de Salud, del Hospital de Niños, la Maternidad Provincial "25 de Mayo" y los CAPS.

“El aumento, se lo comió la inflación”

Dos de las voceras de los trabajadores remarcaron que el pedido de la mejora salarial, esta semana se hace más fuerte luego de conocer que los funcionarios del Ejecutivo provincial, se autorizaron un incremento, esto en la previa de las paritarias, las que luego se cerraron con un 10% y el bono de $40 mil. Al respecto Marcela fue contundente y dijo: “Todo es una burla y por eso hay indignación. Nosotros no hemos tenido ningún aumento, porque lo que nos dieron, ya se lo comió la inflación. Además, no queremos los bonos ni dádivas, por eso el malestar continúa”.

En relación a los gremios de salud, que desde que este amplio sector de trabajadores inició la protesta, se han mantenido al margen y en silencio, la agente sanitaria sostuvo que “ellos han vuelto a negociar por dos pesos y con el 10% que nos dieron, la verdad que es una burla”.

Luego y en cuanto a la marcha y la adhesión de otros sectores de salud, que son los que se mantienen junto al Frente de Trabajadores Estatales Unidos, protestando por los escasos incrementos, Julio, otro de los referentes, señaló que “para hacer más fuerte este petitorio, lo que planteamos es que, si hay para uno, debe haber para todos”. A esto los trabajadores luego añadieron: “es una vergüenza lo que está haciendo el Gobierno con el sector salud”.

En cuanto a la modalidad del quite de colaboración, la medida afectará a todos los sectores, no incluyendo a Emergencias, porque la prioridad es no solo sostener la atención sino además respetar a los pacientes.