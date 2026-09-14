Reconocimiento al personal jubilado y a quienes cumplieron 40 años de servicio en el Hospital de Belén

El Hospital "Dr. Segundo Enrique Muñiz" de Belén llevó a cabo un acto de reconocimiento y homenaje destinado al personal que se jubiló y, de manera especial, a los integrantes del área de Enfermería que cumplieron 40 años de servicio.

La ceremonia tuvo como eje central poner en valor las trayectorias de trabajadores que durante décadas desarrollaron sus tareas dentro del hospital, del Área Programática y en distintos sectores vinculados con la atención sanitaria de la comunidad.

El encuentro estuvo encabezado por la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Dra. Silvia Barrientos, junto al intendente de Belén, Dr. Christian Yapura, y al director del Área Programática Nº 11, Dr. Ángel Mohamad. La presencia de las autoridades acompañó una jornada destinada a reconocer públicamente a quienes construyeron parte de su trayectoria laboral al servicio de la salud pública y que, en el caso del personal jubilado, comienzan ahora una nueva etapa.

"Un verdadero honor acompañarlos"

Durante el acto, Silvia Barrientos destacó el significado de la ceremonia y el valor de acompañar a quienes habían dedicado su vida al servicio sanitario. "Es un verdadero honor acompañarlos en este momento tan especial en el que celebramos y reconocemos a quienes han dedicado su vida al servicio de la salud pública, y también comienzan una nueva etapa aquellos que se jubilaron", expresó la secretaria de Asistencia en Salud Pública.

En sus palabras, Barrientos puso particular énfasis en el significado de alcanzar 40 años de servicio, una trayectoria que, según remarcó, excede ampliamente la cantidad de años trabajados.

"40 años significan mucho más que tiempo, significan compromiso, esfuerzo, vocación, compañerismo y sobre todo innumerables historias de servicio a nuestra comunidad", sostuvo. La funcionaria también dirigió un mensaje especial a quienes finalizaron su etapa laboral y accedieron a la jubilación, destacando el aporte realizado durante todos esos años al Hospital de Belén y al sistema de salud provincial.

"A quienes se jubilan quiero expresarles nuestro profundo agradecimiento por todo lo que han brindado al hospital de Belén, a la salud de nuestra provincia en general", señaló.

Barrientos destacó además que quienes se jubilan dejan una marca dentro de la institución, más allá de que finalice su actividad laboral cotidiana. "Se llevan consigo el cariño y reconocimiento de sus compañeros, pero dejan también una huella que permanecerá en esta institución", remarcó.

El reconocimiento a cuatro décadas de trabajo

Uno de los momentos centrales de la ceremonia estuvo dedicado al personal de Enfermería que cumplió 40 años de servicio.

Las cuatro décadas de trayectoria fueron presentadas como una expresión de compromiso sostenido con la salud pública y con la comunidad. En ese período se reúnen experiencias profesionales y humanas desarrolladas dentro del hospital y en el ámbito del Área Programática.

El reconocimiento puso en primer plano valores como:

Compromiso con la atención de la comunidad.

con la atención de la comunidad. Esfuerzo sostenido durante décadas.

sostenido durante décadas. Vocación de servicio.

de servicio. Compañerismo dentro de los equipos de trabajo.

dentro de los equipos de trabajo. Historias de servicio construidas a lo largo de los años.

La ceremonia permitió así destacar no solamente la permanencia en el sistema sanitario, sino también las experiencias acumuladas por quienes atravesaron cuatro décadas de trabajo en el ámbito de la salud.

La mirada del Área Programática Nº 11

Por su parte, el director del Área Programática Nº 11, Dr. Ángel Mohamad, resaltó el aporte realizado por cada uno de los trabajadores reconocidos. "Todos y cada uno de ustedes aportaron lo mejor, dieron su vida para trabajar en el hospital, en el Área Programática", expresó.

Mohamad puso especial atención en quienes desarrollaron sus tareas en zonas alejadas, donde los trabajadores sanitarios deben enfrentar distintas dificultades para cumplir con su labor.

"Principalmente quiero reconocer a aquellos jubilados de las zonas alejadas, agentes sanitarios, enfermeros, que tienen muchas barreras que superar", remarcó.

De esta manera, el reconocimiento alcanzó también a quienes desarrollaron su actividad fuera de los ámbitos centrales y tuvieron que desempeñar sus funciones en zonas alejadas, formando parte de las tareas de atención sanitaria vinculadas al Área Programática.

Una ceremonia para reconocer trayectorias

Durante el acto se realizó la entrega de reconocimientos al personal homenajeado. La ceremonia permitió reunir en un mismo espacio a quienes concluyeron su trayectoria laboral y a quienes fueron distinguidos por haber alcanzado cuatro décadas de servicio en Enfermería.

El homenaje estuvo atravesado por el reconocimiento al recorrido realizado dentro de una institución sanitaria que forma parte de la comunidad de Belén. Las palabras de las autoridades destacaron la importancia del trabajo desarrollado durante años y la huella que esas trayectorias dejan en el hospital.

La jubilación fue presentada como el comienzo de una nueva etapa, pero también como el cierre de un recorrido marcado por el compromiso con la salud pública. En ese sentido, el reconocimiento no se limitó a los años de servicio registrados, sino que puso en valor la dedicación, el esfuerzo y los vínculos construidos durante el paso por la institución.

También se recordó a quienes ya no están

La jornada tuvo además un componente especial de memoria. Durante el acto se recordó a quienes formaron parte del Hospital de Belén y entregaron años de su vida al servicio de la institución y de la comunidad, pero que hoy ya no se encuentran físicamente.

Ese recuerdo permitió incorporar al homenaje a trabajadores que también fueron parte de la historia del hospital y que dejaron su aporte durante los años en los que desempeñaron sus funciones.

La memoria de quienes ya no están físicamente se sumó así al reconocimiento de los trabajadores jubilados y del personal que alcanzó los 40 años de servicio, construyendo una mirada que abarcó distintas generaciones vinculadas con la institución.