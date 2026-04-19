Recorrido de la Procesión de la Virgen del Valle y el operativo especial de seguridad

Catamarca se prepara para vivir uno de los momentos más convocantes del calendario religioso con la Solemne Procesión en honor a la Virgen del Valle, que tendrá lugar este domingo desde las 17:30. La celebración marcará el cierre de las festividades y contará con una importante participación de fieles, en una jornada que combina tradición, devoción y un fuerte operativo de seguridad.

El recorrido comenzará en Plaza La Alameda y culminará en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle, en un trayecto que año tras año congrega a miles de personas. Se trata de una de las manifestaciones religiosas más significativas de la provincia, donde la presencia de peregrinos y vecinos transforma el centro de la ciudad en un espacio de encuentro colectivo.

El recorrido de la procesión: calles y puntos clave

La Solemne Procesión se iniciará en la esquina de calle República y avenida Virgen del Valle, sector donde se encuentra la Corona gigantesca, ubicada en el Paseo General Navarro, también conocido como La Alameda. Desde allí, comenzará el paso de las delegaciones de peregrinos frente a la Imagen bendita, que estará acompañada por la imagen del Beato Mamerto Esquiú.

Posteriormente, las sagradas imágenes iniciarán su desplazamiento a lo largo de distintas arterias del microcentro, siguiendo un itinerario definido:

Camilo Melet

Mariano Moreno

Descenso por calle San Martín

Continuación por Rivadavia

Tramo final por calle República hasta el Paseo de la Fe

Este recorrido, cuidadosamente planificado, permitirá el tránsito ordenado de los fieles y garantizará la visibilidad de las imágenes a lo largo del trayecto.

Operativo de seguridad

La Policía de la Provincia de Catamarca dispuso un amplio operativo de seguridad, coordinado por la Jefatura de Policía a través del Departamento de Operaciones Policiales. El dispositivo se inició con la Bajada de la Sagrada Imagen y se extenderá hasta el lunes 20 de abril.

El objetivo central es asegurar el normal desarrollo del evento y resguardar la integridad de los asistentes. En ese marco, se llevan adelante controles preventivos en rutas nacionales y provinciales que conducen al Valle Central. Entre las principales acciones se destacan los controles en accesos viales para el ingreso de peregrinos, presencia policial en puntos estratégicos del recorrido y supervisión constante del desplazamiento de las columnas de fieles.

Estas medidas buscan garantizar tanto la seguridad de los peregrinos como la de terceros que circulen por la zona.

Cortes de tránsito y recomendaciones

En paralelo al operativo de seguridad, se implementaron cortes de tránsito en distintos sectores del microcentro y en las arterias por donde avanzará la procesión. Las interrupciones comenzaron durante la mañana de este domingo y están a cargo de la Municipalidad de la Capital, en coordinación con la Policía provincial.

Las autoridades informaron que los cortes afectarán puntos clave del recorrido, por lo que se solicita a los vecinos tomar las precauciones necesarias. En particular, se hizo hincapié en evitar el estacionamiento en zonas señaladas.

Entre las recomendaciones difundidas se incluyen no estacionar en áreas afectadas por el operativo, tener en cuenta que los vehículos podrán ser removidos por grúas municipales, respetar las indicaciones del personal asignado y extremar las medidas de seguridad para prevenir incidentes.

Estas disposiciones apuntan a facilitar la circulación de los participantes y a mantener el orden durante toda la jornada.